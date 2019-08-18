 Суд відпустив під домашній арешт власника одеського готелю ″Токіо Стар″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

Суд відпустив під домашній арешт власника одеського готелю "Токіо Стар"

Власника одеського готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі загинули дев'ятеро людей, відпустили під домашній арешт. Він носитиме електронний браслет.

На місці пожежі в готелі Токіо Стар у Одесі

На місці пожежі в готелі "Токіо Стар" у Одесі

Одеський апеляційний суд у середу, 27 листопада, відпустив власника готелю "Токіо Стар", під час пожежі в якому загинули дев'ятеро людей, Вадима Чорного під домашній арешт. Про це свідчать матеріали суду, передає агенція "Українські Новини".

Цей захід діє до 18 грудня. Чорного відпустили з-під варти в залі суду. Він буде носити електронний браслет.

Вадима Чорного затримали 17 серпня. Йому повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу щодо порушення вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі. Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

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Про затримання власника готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадима Чорного повідомила обласна прокуратура. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. (18.08.2019)

Про підозру власнику згорілого готелю "Токіо Стар" повідомили в прокуратурі Одеської області. Тим часом ідентифікували кілька тіл жертв пожежі, серед яких і громадянка Австралії. (19.08.2019)

Як повідомлялося, пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" сталася в ніч на 17 серпня. Внаслідок неї загинуло дев'ятеро осіб, ще 10 були травмовані, а також одержали сильні опіки.

У ДСНС повідомили, що готель "Токіо Стар" був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. За даними відомства, це - двоповерхова будівля з 270 номерами, з яких багато навіть не мали вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася і представників держслужби не допустили до перевірки.

Одеська обладміністрація вирішила виплатити по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих унаслідок пожежі, а Одеська міськрада - по 50 тисяч гривень.

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