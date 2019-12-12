 Суд відпустив одну з підозрюваних у вбивстві Шеремета під домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Суд відпустив одну з підозрюваних у вбивстві Шеремета під домашній арешт

Суд до 8 лютого 2020 року відправив під цілодобовий домашній арешт підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь. Іншим підозрюваним запобіжні заходи обиратимуть пізніше.

Підозрювану у вбивстві Шеремета відправили під домашній арешт

Підозрювану у вбивстві Шеремета відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва у п'ятницю, 13 грудня, обрав запобіжний захід стосовно підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту до 8 лютого 2020 року. Під домашній арешт просила суд відправити Дугарь і прокуратура.

Жінка зобов'язана прибувати до прокурора та суду за першою вимогою, утриматись від спілкування з підозрюваними та свідками, здати на зберігання у органи державної влади свій паспорти для виїзду за кордон. Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів.

Сама Яна Дугарь відмовилася від надання свідчень в суді. "Стаття 63 Конституції", - сказала вона, передає агенція "Українські новини". Згідно з цією статті Конституції, особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе. За версією слідства, Яна Дугарь здійснювала розвідку біля будинку Шеремета та фотографувала відеокамери перед вбивством журналіста.

Слідство вважає організатором вбивства АТОшника Антоненка

Тим часом стало відомо, що організатором вбивства Павла Шеремета слідство вважає добровольця Андрія Антоненка. Про це йдеться у тексті підозри щодо іншої підозрюваної - Юлії Кузьменко, який оприлюднив у Facebook адвокат Влад Добош.

DW.COM

Після оприлюднення імен підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ заявив, що слідкує за розвитком слідства, а "Українська правда" ініціювала збір інформації про цих людей. (13.12.2019)

Після трьох років розслідування Нацполіція повідомила про затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. DW розповідає про актуальний розвиток слідства і нагадує головні дані про цю справу. (13.12.2019)

"Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань (...) вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство", - йдеться в документі. Напередодні під час брифінгу представники правоохоронних органів називали його лише одним з підозрюваних у скоєнні злочину.  

Як повідомлялось, напередодні, 12 грудня, у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Усі вони були затримані.

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"Рік без Пал Героїча": альтернативне розслідування колег Павла Шеремета (20.07.2017)

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"Рік без Пал Героїча": альтернативне розслідування колег Павла Шеремета (20.07.2017)  

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