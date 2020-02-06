Суд відпустив Марусю Звіробій під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва у понеділок, 10 лютого, обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання ветеранці АТО, військовослужбовці Збройних сил України Олені Самбул (Маруся Звіробій), яка підозрюється у погрозі вбивством президенту Володимиру Зеленському.

Згідно з рішенням суду, тепер на Звіробій повинні надіти електронний браслет, вона зобов'язана буде з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Київську область без відома слідства, утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі, а також здати паспорт для виїзду за кордон, інформує агенція "Українські новини".

Суд відхилив клопотання захисту Марусі Звіробій

Під час засідання адвокат Марусі Звіробій Андрій Писаренко клопотав про направлення матеріалів справи до Апеляційного суду для визначення підсудності. Він обґрунтував своє клопотання тим, що орган досудового розслідування, Державне бюро розслідувань (ДБР), розташований у Шевченківському районі, і тому розглядати справу має Шевченківський районний суд, а не Печерський.

Також, адвокат клопотав про відведення прокурора, заявивши, що він упереджений у цій справі. Однак, суддя відмовив стороні захисту в задоволенні клопотань.

Як повідомлялось, 6 лютого, слідчі ДБР повідомили про підозру Марусі Звіробій у погрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському. 26 жовтня 2019 року Звіробій разом з народною депутаткою від "Євросолідарності" Софією Фединою, перебуваючи у Львові, провели онлайн-трансляцію на YouTube і в Facebook, під час якої висловлювали погрози, адресовані Володимиру Зеленському, коментуючи його візит до Золотого.