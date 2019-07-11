Суд відпустив керівника "Укрексімбанку" під заставу в три мільйони гривень

Печерський райсуд Києва у понеділок, 18 листопада, обрав запобіжний захід голові правління "Укрексімбанку" Олександру Гриценку у вигляді застави розміром 2,999 мільйона гривень без тримання під вартою. На внесення зазначеної суми суд відвів п'ять днів, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Прокурор вимагав взяти Гриценка під варту на 50 днів з альтернативою внесення застави розміром 100 мільйонів гривень. Однак суд визначив м'якші забезпечувальні заходи, зобов'язавши підозрюваного не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти і документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю, а також повідомляти прокурору про зміну місця проживання та місця роботи.

Олександра Гриценка затримали 16 листопада в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо створення злочинної організації, привласнення чи розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом..

Його підозрюють в участі у період із вересня 2014 року і до теперішнього часу у злочинній організації. Банкіру закидають, що на замовлення колишнього першого віцепрем'єра часів Януковича Сергія Арбузова та бізнесмена Сергія Курченка він нібито допоміг легалізувати 100 мільйонів доларів США. Загальна сума ймовірної легалізації - 506 мільйонів доларів.