 Суд відпустив керівника ″Укрексімбанку″ під заставу в три мільйони гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

Суд відпустив керівника "Укрексімбанку" під заставу в три мільйони гривень

Очільника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка відпустили під заставу в три мільйони гривень. Його підозрюють в участі у злочинному угрупуванні та сприянні відмиванню 100 мільйонів доларів США.

Суд відпустив голову Укрексімбанку під заставу

Суд відпустив голову "Укрексімбанку" під заставу

Печерський райсуд Києва у понеділок, 18 листопада, обрав запобіжний захід голові правління "Укрексімбанку" Олександру Гриценку у вигляді застави розміром 2,999 мільйона гривень без тримання під вартою. На внесення зазначеної суми суд відвів п'ять днів, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Генеральна прокуратура України повідомила, що в Швейцарії на двох рахунках арештовано кошти на суму в два мільйони доларів США, які нібито належали Сергію Курченку. (16.10.2018)

Банкіра Олександра Гриценка затримали за дорученням Генпрокуратури. Йому закидають легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом. (16.11.2019)

Прокурор вимагав взяти Гриценка під варту на 50 днів з альтернативою внесення застави розміром 100 мільйонів гривень. Однак суд визначив м'якші забезпечувальні заходи, зобов'язавши підозрюваного не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти і документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю, а також повідомляти прокурору про зміну місця проживання та місця роботи.

Олександра Гриценка затримали 16 листопада в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо створення злочинної організації, привласнення чи розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом..

Його підозрюють в участі у період із вересня 2014 року і до теперішнього часу у злочинній організації. Банкіру закидають, що на замовлення колишнього першого віцепрем'єра часів Януковича Сергія Арбузова та бізнесмена Сергія Курченка він нібито допоміг легалізувати 100 мільйонів доларів США. Загальна сума ймовірної легалізації - 506 мільйонів доларів.

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