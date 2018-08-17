Суд відпустив екс-топ-менеджера "Укргазвидобування" Тамразова

Печерський районний суд у четвер, 23 серпня, відмовився заарештувати власника видання Insider і колишнього першого заступника голови правління компанії "Укргазвидобування" Олексія Тамразова. Його звільнили у залі суду, але протягом п'яти днів він повинен внести заставу розміром 20 мільйонів гривень, передає агенція "Українські новини".

Тамразова підозрюють в участі у підконтрольній колишньому президенту Віктору Януковичу злочинній організації та у заволодінні скрапленим газом. За даними Генпрокуратури України, Тамразов сприяв іншим учасникам злочинної організації в заволодінні газом за пільговими цінами нібито для населення, однак фактично для його подальшого продажу за ринковими цінами. В результаті вони отримали прибуток розміром 5,8 мільярда гривень.

Сам Тамразов заперечив це звинувачення. "Щодо того, що я дав згоду на участь у злочинній організації Януковича, - доказів цього немає", - сказав він під час судового засідання, передає видання "РБК-Україна". Він додав, що не бачив жодного з членів цього злочинного угруповання та діяв згідно з інструкцією міністерства економіки. "Ми не визначали, хто отримуватиме газ. Це робило мінекономіки, яке акредитувало ці компанії. Саме туди надходили листи з обладміністрацій щодо потреб у газі", - заявив Тамразов у суді, цитує Insider.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у слідства є лист від Петра Порошенка, який на той час займав посаду міністра економіки, в якому йдеться, що він категорично відмовився легалізовувати цю злочинну схему.

Прокурори вимагали для Тамразова заставу розміром 577 мільйонів гривень, але він заявив, що такої суми не має. Депутати Верховної Ради Ігор Луценко (фракція "Батьківщина") і Вікторія Войціцька (фракція "Самопоміч") повідомили, що готові взяти Тамразова на поруки.

Юрій Луценко повідомив, що Тамразову було запропоновано угоду зі слідством. "Я особисто вважаю, що пан Тамразов міг бути дуже хорошим свідком і через інструмент угоди зі слідством міг би дати остаточні показання (...) щодо подробиць діяльності злочинної групи", - сказав він. У цій справі окрім інших проходять екс-прем'єр України Микола Азаров та бізнесмен Сергій Курченко.

Олексія Тамразова вперше затримали 9 серпня, як повідомила ГПУ - під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара. За словами Луценка, колишній топ-менеджер хотів зняти арешт з газу в цьому кримінальному провадженні. 10 серпня суд арештував його на два місяці, але він вийшов під заставу у три мільйони гривень. Повторно його затримали 21 серпня.