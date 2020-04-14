Суд відправив під домашній арешт екс-депутатку Тетяну Чорновол

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народній депутатці України VIII скликання Тетяні Чорновол, яку Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів у лютому 2014 року.

Таке рішення слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк виніс у четвер, 16 квітня, задовольнивши таким чином клопотання слідства. Суд, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 8 червня, поклав на Чорновол низку зобов'язань, окрім носіння електронного засобу контролю: прибувати на перший виклик слідчого, не залишати місце проживання, утриматися від спілкування зі свідками та здати документи для виїзду за кордон, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна".

"Місяць сиділа вдома, тому що карантин, а тепер ще два місяці - тому що під арештом", - сказала Чорновол, реагуючи на рішення суду. Народні депутати від "Європейської солідарності", які раніше заявляли про готовність узяти Чорновол на поруки, висловили обурення тим, що суд не розглянув питання можливості поручительства. Трансляція судового засідання відбувалася на Youtube-каналі "Судова влада України".

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Чорновол під час виступу в суді вкотре наголосила, що не заперечує факту підпалу офісу Партії регіонів у лютому 2014 року, але не вбачає зв'язку між підпалом і смертю співробітника офісу, в якому її звинувачує слідство. "Немає причинно- наслідкового зв'язку між смертю цієї людини (яка загинула внаслідок пожежі в офісі партії. - Ред.) і моїми діями", - заявила Чорновол.

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Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва у вівторок розпочав розгляд клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Чорновол за обвинуваченням в умисному вбивстві, висунутому на її адресу ДБР. Обвинувачення просило суд обрати запобіжний захід Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту. 10 квітня співробітники ДБР здійснили обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в керуванні підпалом офісу Партії регіонів у лютому 2014 року, внаслідок чого загинула людина.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав підозри стосовно Чорновол неадекватними і ганебними та запропонував першому заступнику директору ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу. Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом екс-президента України Віктора Януковича. "Ви наплювали на конфлікт інтересів, як керівник ДБР, й інспірували справу проти Тетяни Чорновол" - написав Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У ДБР, у свою чергу, заявили, що відомство працює поза політикою. Пізніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про відсутність в Олександра Бабікова конфлікту інтересів під час здійснення повноважень першого заступника директора ДБР.

14 квітня слідчі ДБР допитали Чорновол, вона відмовилася свідчити, посилаючись на своє конституційне право.