Суд відправив екс-президента Бразилії назад до тюрми

Колишній президент Бразилії Мішел Темер повинен повернутися до в'язниці, поки триває розслідування корупційного скандалу, в причетності до якого його підозрюють. Це вирішив суд ввечері у середу, 8 травня.

Нагадаємо, що Темера заарештували в березні у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС "Ангра", але вже за чотири дні його звільнили. Екс-президента підозрюють, зокрема, в отриманні хабара на суму в один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро).

Темер заявив, що 9 травня добровільно повернеться до тюрми. "По-перше, рішення суду треба поважати. По-друге, я вважаю, звісно, що з погляду права воно хибне", - заявив екс-президент., цитує агентство AFP

Нагадаємо, раніше проти Темера було висунуто цілий ряд обвинувачень, зокрема в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні, а також у корупції в обмін на політичну підтримку. За даними прокурорів, Темер та його однопартійці отримали від державних підприємств, таких як нафтогазова компанія Petrobras, хабарі в сумі не менше 587 мільйонів реалів (близько 157 мільйонів євро).

На думку слідчих, з травня 2016 року Темер очолив кримінальне угруповання, що надавало політичну підтримку в обмін на гроші. Сам екс-президент рішуче відкидає твердження про свою причетність до правопорушень.

Темер вступив на посаду президента країни у 2016 році після імпічменту президентки Ділми Русефф, за часів якої він шість років обіймав пост віце-президента. Він залишив посаду президента у 2018 році, після чого втратив імунітет щодо кримінального переслідування.