 Суд відправив екс-президента Бразилії назад до тюрми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд відправив екс-президента Бразилії назад до тюрми

Екс-президент Бразилії Мішел Темер, якого підозрюють у хабарництві, повинен повернутися до тюрми, вирішив суд.

Мішел Темер

Мішел Темер

Колишній президент Бразилії Мішел Темер повинен повернутися до в'язниці, поки триває розслідування корупційного скандалу, в причетності до якого його підозрюють. Це вирішив суд ввечері у середу, 8 травня.

Нагадаємо, що Темера заарештували в березні у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС "Ангра", але вже за чотири дні його звільнили. Екс-президента підозрюють, зокрема, в отриманні хабара на суму в один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро).

Темер заявив, що 9 травня добровільно повернеться до тюрми. "По-перше, рішення суду треба поважати. По-друге, я вважаю, звісно, що з погляду права воно хибне", - заявив екс-президент., цитує агентство AFP 

DW.COM

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера затримали за підозрою в участі у корупційній схемі навколо будівництва атомної станції. Він відкидає обвинувачення. (21.03.2019)

Бразильський президент Мішел Темер не отримав пенсійних виплат у листопаді та грудні 2017 року, оскільки не виконав обов'язкової для всіх пенсіонерів Бразилії процедури. (03.02.2018)

Нагадаємо, раніше проти Темера було висунуто цілий ряд обвинувачень, зокрема в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні, а також у корупції в обмін на політичну підтримку. За даними прокурорів, Темер та його однопартійці отримали від державних підприємств, таких як нафтогазова компанія Petrobras, хабарі в сумі не менше 587 мільйонів реалів (близько 157 мільйонів євро).

На думку слідчих, з травня 2016 року Темер очолив кримінальне угруповання, що надавало політичну підтримку в обмін на гроші. Сам екс-президент рішуче відкидає твердження про свою причетність до правопорушень.

Темер вступив на посаду президента країни у 2016 році після імпічменту президентки Ділми Русефф, за часів якої він шість років обіймав пост віце-президента. Він залишив посаду президента у 2018 році, після чого втратив імунітет щодо кримінального переслідування.

Також за темою

Tschechien | Demonstration für unabhängige Justiz in Prag

Тисячі чехів вийшли на антиурядову демонстрацію в Празі 07.05.2019

Демонстранти в Празі та інших містах Чехії протестували проти уряду Андрея Бабіша та призначення нової міністерки юстиції.

Meng Hongwei Interpol-Präsident wird in China vermisst

У Китаї офіційно заарештували екс-президента Інтерполу 24.04.2019

Колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея було заарештовано за звинуваченнями в корупції за півроку після повернення до Китаю та затримання.

Brasilien Michel Temer

У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера 21.03.2019

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера затримали за підозрою в участі у корупційній схемі навколо будівництва атомної станції. Він відкидає обвинувачення.

Реклама

Докладно

Руслан Коцаба

У Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі

Як опозиційний український журналіст Руслан Коцаба став лауреатом Аахенської премії миру.  

Офіс Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  