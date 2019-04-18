Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України - ЗМІ

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) поновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду України (КСУ). Судді ОАСК ухвалили це рішення на засіданні в п'ятницю, 11 жовтня, повідомив радник Шевчука Денис Невядомський у соціальній мережі Facebook.

"Суд задовольнив позов Станіслава Шевчука до КСУ в повному обсязі й допустив негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду України", - написав адвокат, якого цитує агенція "Українські новини".

Суддя ОАСК Андрій Федорчук скасував постанову КСУ від 14 травня про звільнення Шевчука і зобов'язав негайно поновити його як на посаді судді, так і на посаді голови Конституційного суду, йдеться в дописі Дениса Невядомського.

Про відновлення Шевчука на посаді голови КСУ повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook і Андрій Портнов - ексзаступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича.

Також інформацію про відновлення Шевчука на посаді голови КСУ підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в суді. Водночас офіційного коментаря від пресслужби суду ще не було.

Нагадаємо, 14 травня Станіслава Шевчука, який був на той час головою Конституційного суду України, було звільнено з посади судді КСУ. Того самого дня головою КСУ було обрано Наталію Шапталу.

Сам Шевчук назвав своє звільнення "антиконституційним переворотом у Конституційному суді України" та "тяжким кримінальним злочином, пов'язаним із поваленням конституційного ладу".

21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним.

17 вересня КСУ на спеціальному пленарному засіданні звільнив голову суду Шапталу з посади судді цього суду, а також обрав нового голову КСУ та заступника голови, яким стали судді Олександр Тупицький та Сергій Головатий відповідно.

4 жовтня ОАСК відновив провадження у справі за позовом про звільнення Шевчука з посади судді КС і призначив на 7 жовтня підготовче засідання у справі, нагадує "Інтерфакс-Україна".