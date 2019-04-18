 Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України - ЗМІ

Рішенням Окружного адміністративного суду Києва Станіслава Шевчука поновлено на посаді судді та голови Конституційного суду України, повідомляють ЗМІ.

Станіслав Шевчук (архівне фото)

Станіслав Шевчук (архівне фото)

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) поновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду України (КСУ). Судді ОАСК ухвалили це рішення на засіданні в п'ятницю, 11 жовтня, повідомив радник Шевчука Денис Невядомський у соціальній мережі Facebook.

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Неочікуване в юридичних колах обрання Станіслава Шевчука головою Конституційного суду України викликало позитивну реакцію експертів. Але вони попереджають: можливості нового очільника суду обмежені. (23.02.2018)

Конституційний суд України нарешті зміг обрати голову. Суд очолив Станіслав Шевчук, який раніше був суддею Європейського суду з прав людини від України. (21.02.2018)

Попри звинувачення колишнього голови Конституційного суду, його звільнили законно, а причиною цього стало невдоволення колег його стилем керівництва, запевняють експерти. (15.05.2019)

Головою Конституційного суду України обрано Олександра Тупицького. Заступником голови КСУ став Сергій Головатий. (17.09.2019)

Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали новою головою суду Наталю Шапталу. Шевчук звинуватив у своєму звільненні президента України Петра Порошенка. (14.05.2019)

"Суд задовольнив позов Станіслава Шевчука до КСУ в повному обсязі й допустив негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду України", - написав адвокат, якого цитує агенція "Українські новини".

Суддя ОАСК Андрій Федорчук скасував постанову КСУ від 14 травня про звільнення Шевчука і зобов'язав негайно поновити його як на посаді судді, так і на посаді голови Конституційного суду, йдеться в дописі Дениса Невядомського.

Про відновлення Шевчука на посаді голови КСУ повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook і Андрій Портнов - ексзаступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича. 

Також інформацію про відновлення Шевчука на посаді голови КСУ підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в суді. Водночас офіційного коментаря від пресслужби суду ще не було. 

Нагадаємо, 14 травня Станіслава Шевчука, який був на той час головою Конституційного суду України, було звільнено з посади судді КСУ. Того самого дня головою КСУ було обрано Наталію Шапталу.

Сам Шевчук назвав своє звільнення "антиконституційним переворотом у Конституційному суді України" та "тяжким кримінальним злочином, пов'язаним із поваленням конституційного ладу".

21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним.

17 вересня КСУ на спеціальному пленарному засіданні звільнив голову суду Шапталу з посади судді цього суду, а також обрав нового голову КСУ та заступника голови, яким стали судді Олександр Тупицький та Сергій Головатий відповідно.

4 жовтня ОАСК відновив провадження у справі за позовом про звільнення Шевчука з посади судді КС і призначив на 7 жовтня підготовче засідання у справі, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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