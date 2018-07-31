 Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта

Окружний прокурор Манхеттена наполягав на повторному розгляді справи щодо Пола Манафорта, якого раніше помилував експрезидент США Дональд Трамп.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Апеляційний суд округу Нью-Йорк відхилив вимогу окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса почати повторний розгляд за звинуваченням у шахрайстві щодо 71-річного Пола Манафорта - колишнього глави передвиборного штабу експрезидента США Дональда Трампа. Про це в понеділок, 8 лютого, повідомило агентство AP.

Рішення прийнято через кілька тижнів після того, як Трамп помилував Манафорта, що фігурував в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори в США 2016 року.

Вердикт винесено у зв'язку з неможливістю двічі притягнути до відповідальності за одні й ті ж самі злочини.

Лобістська діяльність в Україні

У свою чергу, прокурор Венс наполягав на продовженні розслідування за 16 пунктами звинувачення, включно з можливим шахрайством, пов'язаним з іпотекою.

Манафорт, який очолював кампанію Трампа в 2016 році, був засуджений на федеральному рівні до тюремного ув'язнення на термін в цілому більше семи років за фінансові та податкові злочини, зокрема, пов'язані з його діяльністю в Україні, і надання неправдивих свідчень.

За версією слідства, протягом декількох років він лобіював інтереси експрезидента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США як іноземний агент.

Манафорт і розслідування Мюллера

Пол Манафорт був одним з перших засуджених в рамках розслідування Мюллера про зв'язки штабу Трампа з Росією. У травні 2020 року Манафорта відпустили з в'язниці під домашній арешт через пандемію коронавірусу. Трамп помилував його 23 грудня 2020 року.

Раніше, у вересні 2018 року, Манафорт погодився співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером у справі про можливе російське втручання в президентські вибори в США.

Однак 7 грудня 2018 року спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди і дав Федеральному бюро розслідувань неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контакти зі своїм російським діловим партнером. Мюллер вимагав засудити колишнього главу передвиборного штабу Трампа до позбавлення волі на строк від 19,6 до 24,4 років. 

Дивитись відео 03:38

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