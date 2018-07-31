Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта

Апеляційний суд округу Нью-Йорк відхилив вимогу окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса почати повторний розгляд за звинуваченням у шахрайстві щодо 71-річного Пола Манафорта - колишнього глави передвиборного штабу експрезидента США Дональда Трампа. Про це в понеділок, 8 лютого, повідомило агентство AP.

Рішення прийнято через кілька тижнів після того, як Трамп помилував Манафорта, що фігурував в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори в США 2016 року.

Вердикт винесено у зв'язку з неможливістю двічі притягнути до відповідальності за одні й ті ж самі злочини.

Лобістська діяльність в Україні

У свою чергу, прокурор Венс наполягав на продовженні розслідування за 16 пунктами звинувачення, включно з можливим шахрайством, пов'язаним з іпотекою.

Манафорт, який очолював кампанію Трампа в 2016 році, був засуджений на федеральному рівні до тюремного ув'язнення на термін в цілому більше семи років за фінансові та податкові злочини, зокрема, пов'язані з його діяльністю в Україні, і надання неправдивих свідчень.

За версією слідства, протягом декількох років він лобіював інтереси експрезидента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США як іноземний агент.

Манафорт і розслідування Мюллера

Пол Манафорт був одним з перших засуджених в рамках розслідування Мюллера про зв'язки штабу Трампа з Росією. У травні 2020 року Манафорта відпустили з в'язниці під домашній арешт через пандемію коронавірусу. Трамп помилував його 23 грудня 2020 року.

Раніше, у вересні 2018 року, Манафорт погодився співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером у справі про можливе російське втручання в президентські вибори в США.

Однак 7 грудня 2018 року спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди і дав Федеральному бюро розслідувань неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контакти зі своїм російським діловим партнером. Мюллер вимагав засудити колишнього главу передвиборного штабу Трампа до позбавлення волі на строк від 19,6 до 24,4 років.