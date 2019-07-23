Суд відкрив провадження у справі щодо скасування заборони Компартії

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження щодо скасування заборони в Україні Комуністичної партії. Про це суд повідомив у понеділок, 5 серпня. Провадження відкрите у справі за позовом лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та самої Компартії до міністерства юстиції України. Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, йдеться в повідомленні на сайті суду.

Позивачі просять суд скасувати наказ мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань дотримання закону про декомунізацію щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Компартії України вимогам цього закону. Позов був поданий у липні 2019 року.

Нагадаємо, закон про декомунізацію колишній президент України Петро Порошенко підписав 15 травня 2015 року. У липні того ж року міністр юстиції Павло Петренко підписав накази, якими анулював статус і права Комуністичної партії України, Компартії (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян. 16 липня 2019 року Конституційний суд України визнав закон про декомунізацію конституційним.

Крім того, у лютому цього року Центральна виборча комісія України відмовилася зареєструвати Петра Симоненка кандидатом у президенти, оскільки він висувався від партії, яка підпадає під закон про декомунізацію.