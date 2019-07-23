 Суд відкрив провадження у справі щодо скасування заборони Компартії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

Суд відкрив провадження у справі щодо скасування заборони Компартії

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо скасування заборони Комуністичної партії України. Позов подали сама партія та її лідер Петро Симоненко.

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко (архівне фото)

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко (архівне фото)

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження щодо скасування заборони в Україні Комуністичної партії. Про це суд повідомив у понеділок, 5 серпня. Провадження відкрите у справі за позовом лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та самої Компартії до міністерства юстиції України. Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, йдеться в повідомленні на сайті суду.

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Позивачі просять суд скасувати наказ мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань дотримання закону про декомунізацію щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Компартії України вимогам цього закону. Позов був поданий у липні 2019 року.

Нагадаємо, закон про декомунізацію колишній президент України Петро Порошенко підписав 15 травня 2015 року. У липні того ж року міністр юстиції Павло Петренко підписав накази, якими анулював статус і права Комуністичної партії України, Компартії (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян. 16 липня 2019 року Конституційний суд України визнав закон про декомунізацію конституційним.

Крім того, у лютому цього року Центральна виборча комісія України відмовилася зареєструвати Петра Симоненка кандидатом у президенти, оскільки він висувався від партії, яка підпадає під закон про декомунізацію.

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