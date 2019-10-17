 Суд вирішив відпустити Ярослава Дубневича під заставу в 100 мільйонів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

Суд вирішив відпустити Ярослава Дубневича під заставу в 100 мільйонів гривень

Підозрюваного у заволодінні коштами "Укрзалізниці" народного депутата Ярослава Дубневича відпустять під заставу в 100 мільйонів гривень, вирішив суд.

Суд вирішив відпустити Ярослава Дубневича під заставу

Суд вирішив відпустити Ярослава Дубневича під заставу

Вищий антикорупційний суд у суботу, 2 листопада, обрав запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє"), підозрюваного у заволодінні коштами "Укрзалізниці", в розмірі 100 мільйонів гривень. Внести заставу можливо протягом п'яти днів. 

Захист депутата заявив про його невинуватість та просив не обирати йому жоден запобіжний захід. Сам Дубневич раніше заявляв, що не має наміру вносити заставу.

Прокуратура зазначила, що депутату загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Окрім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура наголошує, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує інші кримінальні провадження щодо Дубневича.

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До Верховної Ради України надійшло подання від генпрокурора України Руслана Рябошапки з проханням дати згоду на притягнення нардепа Ярослава Дубневича до відповідальності. (17.10.2019)

Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці". Рада зняла з народного депутата недоторканність. (31.10.2019)

НАБУ закидає Дубневичу привласнення коштів державної компанії "Укрзалізниця". Згідно з поданням генерального прокурора Руслана Рябошапки, Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення. Як підозрюють, Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Слідство вважає, що кошти було отримано юридичними особами, які контролював депутат і його спільники, через узгоджене завищення ціни під час постачання продукції для "Укрзалізниці". За версією слідства, дії народного депутата спричинили збитки державі в розмірі 93,277 мільйона гривень. 31 жовтня Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

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(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019)

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