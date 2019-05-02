Суд випустив екс-президента Вірменії Кочаряна з-під варти

Суд загальної юрисдикції Єревана на судовому засіданні в суботу, 18 травня, поставновив звільнити з-під арешту колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу.

Таким чином суд задовольнив клопотання нинішнього та колишнього президентів невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) Бако Саакяна і Аркадія Гукасяна про звільнення екс-президента Вірменії з-під арешту під їхню особисту поруку. Вони також виплатили заставу в розмірі одного мільйона драмів (близько двох тисяч доларів США). Саакян і Гукасян гарантували, що Кочарян не уникатиме слідства і судових засідань, проявить належну поведінку, інформує агенція "Інтерфакс".

Невдовзі після рішення суду Кочарян вийшов з будівлі Служби національної безпеки (СНБ) Вірменії, де він утримувався у кримінально-виконавчій установі "Кентрон".

Слухання у справі екс-президента Вірменії почалися в Єревані 13 травня з розгляду питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді арешту. Кочарян був повторно заарештований 7 грудня 2018 року і з того часу перебував у СІЗО. Вперше політика заарештували в липні минулого року, але вже в серпні суд скасував арешт.

30 квітня Генпрокуратура Вірменії опублікувала обвинувальний висновок у справі, фігурантами якого є Кочарян і кілька колишніх високопоставлених чиновників країни. Раніше Спеціальна слідча служба Вірменії повідомила, що завершила досудове розслідування кримінальної справи, порушеної у зв'язку з березневими подіями 2008 року, в рамках якого Кочаряну було пред'явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу країни. Як повідомлялося, екс-президента в рамках цієї справи також звинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Справу з обвинувальним висновком було направлено до суду. Фігурантами кримінальної справи є також екс-міністр оборони Сейран Оганян, колишній заступник міністра оборони і колишній генсек ОДКБ Юрій Хачатуров, а також колишній керівник апарату президента, колишній віце-прем'єр Армен Геворкян.

Ця кримінальна справа стосується подій 2008 року, коли Кочарян залишав президентську посаду і готувався передати повноваження Сержу Саргсяну, який переміг на виборах. Незгодні з результатами голосування прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна організували акції протесту. 1 березня 2008 року влада Вірменії розігнала учасників багатотисячної акції. Під час заворушень загинули 10 людей, понад 250 дістали поранень.