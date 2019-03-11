 Суд виправдав екскерівників TEPCO у справі щодо катастрофи на Фукусімі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд виправдав екскерівників TEPCO у справі щодо катастрофи на Фукусімі

Суд в Японії визнав невинуватими трьох колишніх керівників Токійської електроенергетичної компанії у справі щодо катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" в 2011 році.

Ексочільник TEPCO Цунехіса Кацумата та два віцепрезиденти Сакае Муто і Ітіро Такекуро визнані невинними у катастрофі на Фукусімі

Ексочільник TEPCO Цунехіса Кацумата та два віцепрезиденти Сакае Муто і Ітіро Такекуро визнані невинуватими у катастрофі на Фукусімі

Японський суд у четвер, 19 вересня, виправдав трьох колишніх керівників Токійської електроенергетичної компанії (TEPCO) у зв'язку з катастрофою на атомній електростанції "Фукусіма-1" в 2011 році, повідомляє агенція dpa.

DW.COM

У Японії згадали хвилиною мовчання жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1", що сталася вісім років тому. (11.03.2019)

Оператор закритої АЕС сподівається привабити десятки тисяч гостей. Екологи, утім, говорять про ризик радіаційного ураження. (03.03.2018)

Токійський районний суд визнав невинуватими ексочільника TEPCO Цунехіса Кацумата, а також двох віцепрезидентів Ітіро Такекуро і Сакае Муто у звинуваченнях, що вони не вжили заходів щодо цунамі, що призвело до катастрофи на атомній електростанції.

Адвокати обвинувачених стверджували, що неможливо передбачити масштабну хвилю, яка вразила споруди. Прокурори, у свою чергу, вимагали п'ятирічних термінів ув'язнення для усіх трьох обвинувачених, стверджуючи, що оператори могли запобігти катастрофі, якби вони застосували заходи захисту від цунамі.

Очікується, що група потерпілих від катастрофи на Фукусімі подасть апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, 11 березня 2011 року руйнівний землетрус магнітудою в 9 балів і цунамі призвели до зупинки систем охолодження на атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок цього на станції сталася низка вибухів та великий витік радіації. Аварію на "Фукусімі-1" називають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Дивитись відео 01:21

"Фукусіма" знову наганяє страх

Дивитись відео 01:57

[No title]

Аудіо й відео до теми

"Фукусіма" знову наганяє страх  

[No title]  

Також за темою

Japan 8. Jahrestag der Tsunami- und Atomkatastrophe

Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС "Фукусіма-1" 11.03.2019

У Японії згадали хвилиною мовчання жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1", що сталася вісім років тому.

Japan Ikata Atomkraftwerk

В Японії перезапустили атомний реактор на АЕС "Іката" 27.10.2018

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. Після аварії на "Фукусіма-1" в країні була призупинена робота реакторів.

Japan Sechs jahre nach dem Reaktorunglück in Fukushima

В Японії планують зробити АЕС "Фукусіма" магнітом для туристів 03.03.2018

Оператор закритої АЕС сподівається привабити десятки тисяч гостей. Екологи, утім, говорять про ризик радіаційного ураження.

Реклама

Докладно

Коментар: Чому Путін може залишити Білорусь у спокої

Чому Путін може залишити Білорусь у спокої

Кремль, схоже, відмовляється від вирішення "проблеми 2024" за рахунок поглинання Білорусі, вважає Іван Преображенський.  

Будівля Кабінету міністрів України (КМУ)

Що відомо про проєкт бюджету на 2020 рік

Документ принципово не відрізняється від кошторисів попередників, але його подання може бути лише формальністю.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  