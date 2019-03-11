Суд виправдав екскерівників TEPCO у справі щодо катастрофи на Фукусімі

Японський суд у четвер, 19 вересня, виправдав трьох колишніх керівників Токійської електроенергетичної компанії (TEPCO) у зв'язку з катастрофою на атомній електростанції "Фукусіма-1" в 2011 році, повідомляє агенція dpa.

Токійський районний суд визнав невинуватими ексочільника TEPCO Цунехіса Кацумата, а також двох віцепрезидентів Ітіро Такекуро і Сакае Муто у звинуваченнях, що вони не вжили заходів щодо цунамі, що призвело до катастрофи на атомній електростанції.

Адвокати обвинувачених стверджували, що неможливо передбачити масштабну хвилю, яка вразила споруди. Прокурори, у свою чергу, вимагали п'ятирічних термінів ув'язнення для усіх трьох обвинувачених, стверджуючи, що оператори могли запобігти катастрофі, якби вони застосували заходи захисту від цунамі.

Очікується, що група потерпілих від катастрофи на Фукусімі подасть апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, 11 березня 2011 року руйнівний землетрус магнітудою в 9 балів і цунамі призвели до зупинки систем охолодження на атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок цього на станції сталася низка вибухів та великий витік радіації. Аварію на "Фукусімі-1" називають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

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