Суд визначив главі Кіровоградської ОДА заставу у 10 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи посадовцям облдержадміністрації, яких підозрюють в отриманні хабара, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на своїй сторінці у Facebook у суботу, 27 червня.

"Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП і детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди", - повідомляє САП.

"Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора й детективів і застосував до підозрюваних застережні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА розміром майже 10 мільйонів гривень, а для його спільника - 5 мільйонів гривень. Термін дії заходів - 60 діб", - зазначили в САП.

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Як повідомлялося, 25 червня Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання голови ОДА і службової особи ОДА під час отримання хабара.

"Як встановило слідство, чиновники в змові запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 мільйона гривень в обмін на неперешкоджання його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами", - розповіли у НАБУ.

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За даними бюро, чиновники ОДА отримали перший транш у 100 тисяч гривень в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Як повідомляється, вони були викриті на місці злочину під час передачі другого траншу у 250 тисяч гривень.

Як стало відомо, високопосадовцем виявився голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Того ж дня, 25 червня, Кабінет міністрів України погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.

26 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

"Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м'яко кажучи, неправильні речі, пов'язані з порушенням закону України. Закон один для всіх. Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим", - заявив Зеленський.