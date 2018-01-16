Суд визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України (НБУ) і уряду та скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті суду в четвер, 18 квітня.

На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку порушувала норми чинного законодавства.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського

"Підставами для ухвалення такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення ПАТ КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних, внаслідок чого в подальшому було ініційовано процедуру його націоналізації, та, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентований на законодавчому рівні", - повідомила прес-служба суду.

Таким чином, повідомляють у суді, процедура націоналізації була визнана безпідставною, а втручання держави - порушенням вимог національного законодавства, зокрема Конституції України, а також міжнародних стандартів у цій сфері.

Нацбанк оскаржить рішення суду

Водночас у Національному банку України (НБУ) вже заявили про намір оскаржити вердикт суду. На сайті регулятора повідомляється про незгоду НБУ із рішенням суддів та підготовку апеляційної скарги на їхнє рішення, яке "не набрало законної сили".

"Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції. Укотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Також у НБУ заявили про намір запропонувати Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради національної безпеки та оборони України та уряду з приводу судових практик, що "наносять шкоди міжнародному іміджу України".

Подати апеляційну скаргу на рішення суду планує і власник "Приватбанку" - міністерство фінансів. У відомстві наголосили, що рішення про націоналізацію ухвалювалось відповідно до норм чинного законодавства та було підтримане РНБО та урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Мінфін також нагадав, що на час націоналізації капітал "Приватбанку" мав від'ємне значення, і держава стала гарантом виконання усіх зобов'язань перед клієнтами банку та збереження коштів громадян. "Ухваливши вимушене рішення про націоналізацію та рекапіталізацію "Приватбанку", держава вклала в цей банк 155,3 мільярда гривень. Це був складний, але необхідний крок для забезпечення стабільності банківської системи та економіки загалом", - йдеться у повідомленні міністерства фінансів.