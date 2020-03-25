Суд Бразилії заборонив уряду Болсонару виступати проти карантину

Федеральний суд Ріо-де-Жанейро в суботу, 28 березня, заборонив уряду Бразилії поширювати пропаганду проти обмежувальних заходів, що мають на меті взяти під контроль пандемію коронавірусу. Про це в неділю, 29 березня, повідомила інформагенція AFP.

26 березня президент країни Жаір Болсонару поділився відео у Facebook, на якому видно караван транспортних засобів, які нібито святкують відкриття підприємств та шкіл у південному штаті Санта-Катаріна. Його син і сенатор Флавіо Болсонару також поділився у Facebook дописом урядової кампанії з гаслом: "Бразилія не може зупинитися".

Після цього офіс генерального прокурора країни спрямував клопотання до федерального суду про припинення цієї урядової кампанії. У відеоролику урядової кампанії людей закликають не припиняти своє нормальне життя, незважаючи на дані міністерства охорони здоров'я країни. Згідно з ними, внаслідок COVID-19 померли майже 100 людей та інфікувалися близько 3500 осіб.

Крім того, суд зобов'язав людей, які пов'язані з урядом, "припинити ділитися інформацією, яка не ґрунтується на наукових доказах". Суддя Лаура Бастос Карвальо дала уряду 24 години для публікації офіційної заяви. Вона зазначила, що кампанія "Бразилія не може зупинитися" не відповідає науковим критеріям і тому її треба припинити.

Це вже друге судове рішення, яке наказує уряду Болсонару припинити дію указів, які розходяться з рекомендаціями щодо карантину. Першим рішенням від 27 березня федеральний суд заблокував інший указ президента. Ним Болсонару викреслив місця для молитви з низки наказів про обмеження через коронавірус.

Раніше Жаір Болсонару розкритикував запроваджені низкою міст та регіонів країни обмеження громадського життя, пов'язані з пандемією нового коронавірусу. У своїй промові президент Бразилії охарактеризував ці кроки як політику "випаленої землі" та попередив про їхню шкоду для бразильської економіки. Також Болсонару розкритикував ЗМІ за поширення "істерії", пов'язаної з пандемією.

Читайте також: Ці кляті популісти

Дивитись відео 05:34 Поділитись Як карають у Німеччині порушників карантину (27.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3a77I Як карають у Німеччині порушників карантину (27.03.2020)