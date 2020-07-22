 Суд арештував чоловіка, що захопив заручників у Луцьку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд арештував чоловіка, що захопив заручників у Луцьку

Суд заарештував Максима Кривоша без права на вихід під заставу. Сам нападник про скоєне не шкодує. Також він незадоволений тим, що його вимоги не були виконані.

Затриманий нападник у Луцьку

Затриманий нападник у Луцьку

Міський районний суд Луцька в четвер, 23 липня, обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою Максиму Кривошу, підозрюваному в утриманні 13 заручників в автобусі в Луцьку.

Відповідне рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання слідчого, який наполягав на безальтернативному арешті затриманого через тяжкість вчиненого ним злочину та ризики в разі того, якщо Кривош залишиться на волі. Сторона обвинувачення також зазначила, що підозрюваний відмовився від надання свідчень, не має місця реєстрації та постійного місця проживання, у нього є непогашена судимість.

Кривош про скоєне не шкодує

Сам затриманий на суді в Луцьку заявив, що спільників у нього не було, а серед всіх гілок влади лише президент України Володимир Зеленський почув його вимоги. "Ніхто не збирався виконувати жодних вимог... ніхто і пальцем не поворухнув... лише Зеленський зателефонував, ми поговорили", - сказав Максим Кривош у суді в Луцьку. Він зазначив, що відпустив заручників лише після розмови із Зеленським і розповів, що автобус для захоплення вибрав випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами.

У захопленому автобусі перебувало 13 пасажирів

У захопленому автобусі перебувало 13 пасажирів

Читайте також: Реакція Зеленського на Луцьк має бути винятком - експертка з протидії тероризму

Також зловмисник заявив: "Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це". "Наразі я вибачаюся перед цими людьми, але про скоєне не шкодую", - наголосив він.

При цьому Кривош уточнив, що слідчий, виступаючи в суді, невірно сказав про висунуті ним вимоги: "Я не вимагав від Зеленського сказати, що він терорист у законі". "Про свою розмову з президентом, слово в слово, розповім... перед вироком, на останньому судовому засіданні", - пообіцяв Кривош. "Я не задоволений. Мої вимоги не виконані", - зазначив він. Коментуючи інформацію про те, що у нього були спільники, нападник сказав: "Це брехня, спільників немає".

Захоплення заручників в Луцьку

Як повідомлялося, вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік, який назвався як "Максим Плохой", захопив рейсовий автобус приміського сполучення, при собі мав вибухівку і зброю. Увечері всі заручники - 13 осіб були звільнені, нападник затриманий. Цьому передувала розмова з Кривошем президента України Володимира Зеленського, розміщення в соцмережах відеозвернення глави держави про необхідність перегляду документального фільму про захист тварин (цього вимагав зловмисник). Одразу після звільнення заручників відеозвернення було видалено.

Читайте також: Коментар: Захоплення заручників у Луцьку - "Чорне дзеркало" для Зеленського

22 липня Кривошу було повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, посяганні на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

 

Також за темою

Ukraine Geiselnahme in Luzk

Коментар: Захоплення заручників у Луцьку - "Чорне дзеркало" для Зеленського 22.07.2020

Історія з Максимом Кривошем, який захопив у заручники пасажирів автобуса у Луцьку, показала слабкість влади в Україні на чолі з президентом Зеленським, вважає Сергій Руденко.

Ukraine I Geiselnahme in Lutsk

СБУ повідомила Максиму Кривошу підозру у вчиненні теракту 22.07.2020

Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки. Зокрема, автомат "АКС-74У", револьвер, гранати наступальної дії "РГД-5".

Ukraine Polizei

Поліція посилить патрулювання в дев'яти регіонах України 22.07.2020

Після захоплення заручників у Луцьку у поліції заявили, що посилять патрулювання у дев'яти регіонах України. Вони патрулюватимуть громадські місця, де може перебувати значна кількість людей.

Реклама

Докладно

Під час протестів у Мінську

Шефство над білоруською опозицією - слушна ідея

Німецькі політики не залишаються байдужими до білоруських опозиціонерів, пише Єнс Турау.  

Виробництво літію в Болівії

У Німеччині видобуватимуть літій без шкоди для природи?

У ФРН розробили технологію, що дозволяє виробляти літій у промислових масштабах екологічно безпечним способом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  