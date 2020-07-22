Суд арештував чоловіка, що захопив заручників у Луцьку

Міський районний суд Луцька в четвер, 23 липня, обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою Максиму Кривошу, підозрюваному в утриманні 13 заручників в автобусі в Луцьку.

Відповідне рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання слідчого, який наполягав на безальтернативному арешті затриманого через тяжкість вчиненого ним злочину та ризики в разі того, якщо Кривош залишиться на волі. Сторона обвинувачення також зазначила, що підозрюваний відмовився від надання свідчень, не має місця реєстрації та постійного місця проживання, у нього є непогашена судимість.

Кривош про скоєне не шкодує

Сам затриманий на суді в Луцьку заявив, що спільників у нього не було, а серед всіх гілок влади лише президент України Володимир Зеленський почув його вимоги. "Ніхто не збирався виконувати жодних вимог... ніхто і пальцем не поворухнув... лише Зеленський зателефонував, ми поговорили", - сказав Максим Кривош у суді в Луцьку. Він зазначив, що відпустив заручників лише після розмови із Зеленським і розповів, що автобус для захоплення вибрав випадково, а люди переважно весь час користувалися телефонами.

У захопленому автобусі перебувало 13 пасажирів

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Також зловмисник заявив: "Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це". "Наразі я вибачаюся перед цими людьми, але про скоєне не шкодую", - наголосив він.

При цьому Кривош уточнив, що слідчий, виступаючи в суді, невірно сказав про висунуті ним вимоги: "Я не вимагав від Зеленського сказати, що він терорист у законі". "Про свою розмову з президентом, слово в слово, розповім... перед вироком, на останньому судовому засіданні", - пообіцяв Кривош. "Я не задоволений. Мої вимоги не виконані", - зазначив він. Коментуючи інформацію про те, що у нього були спільники, нападник сказав: "Це брехня, спільників немає".

Захоплення заручників в Луцьку

Як повідомлялося, вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік, який назвався як "Максим Плохой", захопив рейсовий автобус приміського сполучення, при собі мав вибухівку і зброю. Увечері всі заручники - 13 осіб були звільнені, нападник затриманий. Цьому передувала розмова з Кривошем президента України Володимира Зеленського, розміщення в соцмережах відеозвернення глави держави про необхідність перегляду документального фільму про захист тварин (цього вимагав зловмисник). Одразу після звільнення заручників відеозвернення було видалено.

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22 липня Кривошу було повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, посяганні на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.