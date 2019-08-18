 Суд арештував на два місяці власника ″Токіо Стар″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Суд арештував на два місяці власника "Токіо Стар"

Власника одеського готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі загинули дев'ятеро людей, затримали на 60 діб без права внесення застави.

На місці пожежі в готелі Токіо Стар у Одесі

На місці пожежі в готелі "Токіо Стар" у Одесі

Київський районний суд Одеси у вівторок, 20 серпня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави Вадиму Чорному - власнику одеського готелю "Токіо Стар", під час пожежі в якому загинули дев'ятеро людей.

Згідно з рішенням слідчого судді, термін тримання під вартою обчислюється з часу фактичного затримання підозрюваного - з 17 серпня.  

Головний рабин Одеси і Півдня України Авроом Вольф під час судового засідання заявив про готовність взяти власника готелю на поруки. Однак суд відхилив таку пропозицію.

DW.COM

Кількість жертв пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" зросла до дев'яти: рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. ДБР розпочало розслідування щодо можливої службової недбалості співробітників ДСНС. (17.08.2019)

Про затримання власника готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадима Чорного повідомила обласна прокуратура. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. (18.08.2019)

Як повідомлялося, пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" сталась в ніч на 17 серпня. Внаслідок неї загинуло дев'ятеро осіб, ще 10 дістали різноманітних травм, у тому числі й сильні опіки. 

У ДСНС повідомили, що готель "Токіо Стар" був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. За даними відомства, це - двоповерхова будівля з 270 номерами, з яких багато навіть не мали вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася і представників держслужби не допустили до перевірки.

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