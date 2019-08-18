Суд арештував на два місяці власника "Токіо Стар"

Київський районний суд Одеси у вівторок, 20 серпня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави Вадиму Чорному - власнику одеського готелю "Токіо Стар", під час пожежі в якому загинули дев'ятеро людей.

Згідно з рішенням слідчого судді, термін тримання під вартою обчислюється з часу фактичного затримання підозрюваного - з 17 серпня.

Головний рабин Одеси і Півдня України Авроом Вольф під час судового засідання заявив про готовність взяти власника готелю на поруки. Однак суд відхилив таку пропозицію.

Як повідомлялося, пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" сталась в ніч на 17 серпня. Внаслідок неї загинуло дев'ятеро осіб, ще 10 дістали різноманітних травм, у тому числі й сильні опіки.

У ДСНС повідомили, що готель "Токіо Стар" був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. За даними відомства, це - двоповерхова будівля з 270 номерами, з яких багато навіть не мали вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася і представників держслужби не допустили до перевірки.