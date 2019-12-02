Суд арештував двох підозрюваних у вбивстві хлопчика в Києві

Двох підозрюваних у вбивстві сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва затримано на два місяці без права застави. Соболєв назвав імена людей, яких він просить пройти поліграф щодо причетності до вбивства.
Шевченківський районний суд Києва у середу, 4 грудня, заарештував на два місяці без права застави двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Вранці був арештований підозрюваний, який здійснив постріл, повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець на сторінці у Facebook. За даними ЗМІ, цим підозрюваним є Андрій Лаврега.
Після обіду суд арештував і другого підозрюваного - Олексія Семенова. Прокурор Максим Червоний повідомив, що у судовому засіданні підозрювані показів не давали, але проти задоволення клопотання про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою не заперечували. Також за його словами, вчора за участі підозрюваних були проведені слідчі експерименти, але їх результати поки що не можна розголошувати в інтересах слідства.
Батько загиблого хлопчика вимагає поліграф
Тим часом В'ячеслав Соболєв під час перерви в судовому засіданні назвав журналістам прізвища людей, яких він просить пройти детектор брехні та продемонструвати свою непричетність до замовлення вбивства. Він також розповів, що ще чотири роки тому отримував записки з погрозами та чеку від гранати. "У мене є записи розмов, що мене намагалися замовити декілька років тому", - сказав Соболєв. Затриманих виконавців вбивства він назвав "порожнім місцем", оскільки вони навіть не бачили у кого стріляли, виконуючи замовлення.
Нагадаємо, ввечері 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Києві був обстріляний автомобіль Range Rover В'ячеслава Соболєва. За даними Нацполіції Києва, зловмисник цілився в чоловіка в автомобілі, але влучив у трирічного хлопчика, котрий на момент нападу також перебував у салоні машини. Згодом хлопчик помер.
2 грудня поліція затримала підозрюваних у нападі. Ними є двоє громадян України 18 і 19 років, котрі, за версією слідства, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план скоєння вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення - майданчик біля ресторану в центрі Києва. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.