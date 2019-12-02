Суд арештував двох підозрюваних у вбивстві хлопчика в Києві

Шевченківський районний суд Києва у середу, 4 грудня, заарештував на два місяці без права застави двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Вранці був арештований підозрюваний, який здійснив постріл, повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець на сторінці у Facebook. За даними ЗМІ, цим підозрюваним є Андрій Лаврега.

Після обіду суд арештував і другого підозрюваного - Олексія Семенова. Прокурор Максим Червоний повідомив, що у судовому засіданні підозрювані показів не давали, але проти задоволення клопотання про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою не заперечували. Також за його словами, вчора за участі підозрюваних були проведені слідчі експерименти, але їх результати поки що не можна розголошувати в інтересах слідства.

Батько загиблого хлопчика вимагає поліграф

Тим часом В'ячеслав Соболєв під час перерви в судовому засіданні назвав журналістам прізвища людей, яких він просить пройти детектор брехні та продемонструвати свою непричетність до замовлення вбивства. Він також розповів, що ще чотири роки тому отримував записки з погрозами та чеку від гранати. "У мене є записи розмов, що мене намагалися замовити декілька років тому", - сказав Соболєв. Затриманих виконавців вбивства він назвав "порожнім місцем", оскільки вони навіть не бачили у кого стріляли, виконуючи замовлення.

Нагадаємо, ввечері 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Києві був обстріляний автомобіль Range Rover В'ячеслава Соболєва. За даними Нацполіції Києва, зловмисник цілився в чоловіка в автомобілі, але влучив у трирічного хлопчика, котрий на момент нападу також перебував у салоні машини. Згодом хлопчик помер.

2 грудня поліція затримала підозрюваних у нападі. Ними є двоє громадян України 18 і 19 років, котрі, за версією слідства, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план скоєння вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення - майданчик біля ресторану в центрі Києва. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.