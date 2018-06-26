Суд арештував вісьмох підозрюваних у нападі на табір ромів під Львовом

Пустомитівський районний суд Львівської області у вівторок, 26 червня, постановив взяти під варту ще шістьох підозрюваних у скоєнні нападу на табір ромів, повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Їх арештували на 60 днів без альтернативи внесення застави. Напередодні суд ухвалив взяти під варту двох підозрюваних.

Одному із підозрюваних, який єдиний із затриманих є повнолітнім, інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За це передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сімом іншим підозрюваним закидають хуліганство із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї, що загрожує їм позбавленням волі на строк до семи років.

Слідство встановило, що підозрювані здійснили напад на табір, озброївшись ножами, металевими трубами та ланцюгами. Затримані визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь", повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у лісовому масиві біля Львова група осіб у масках здійснила напад на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області.

Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями - 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі особи спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей акт взяли на себе праворадикали з організації "С14", вони пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, які врятувалися втечею, під час сутички загорілися намети табору.

Останній інцидент викликав гостру реакцію правозахисних організацій та урядів західних держав, на адресу Києва лунають заклики протистояти нападам та притягнути винних до відповідальності.