Суд арештував Богатирьову на два місяці з можливістю застави

Печерський районний суд Києва на засіданні в середу, 28 серпня, обрав запобіжний захід ексміністерці охорони здоров'я України Раїсі Богатирьовій у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави.

Розмір встановленої застави становить 6 мільйонів гривень. Присутня на засіданні суду ексмністерка юстиції Олена Лукаш заявила, що найближчим часом за Богатирьову внесе заставу народний депутат Вадим Новинський, повідомляє агентство "Українські новини".

Раніше у залі суду ексміністерка заявила, що повернулася в Україну самостійно та готова співпрацювати зі слідством. Вона запевнила, що виїхала за межі України за багато місяців до того, як органи прокуратури розпочали кримінальне переслідування стосовно неї, а тому не можна казати, що вона уникала слідства. За словами Богатирьової, вона перебувала за межами України, але "жодного дня не була на території" анексованого Криму, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Богатирьова також зазначила, що повернулася в Україну після завершення реабілітаційного періоду.

Напередодні ексміністерку в уряді миколи Азараова затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.

Нагадаємо, що Богатирьову, яка обіймала посаду міністерки охорони здоров'я під час правління президента Віктора Януковича, підозрювали у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. До вересня 2016 року Богатирьова перебувала у базах міжнародного розшуку, однак згодом її ім'я звідти прибрали. Попри це, у Генеральній прокуратурі України (ГПУ) тоді запевняли, що екс-міністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання. У ГПУ наголосили, що у зв'язку з тим, що Богатирьова "умисно ухиляється від слідства та суду", прокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва по дозвіл на проведення заочного провадження щодо підозрюваної.

14 серпня Голосіївський суд зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти Богатирьової, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі. У прокуратурі повідомили, що мають намір оскаржити це рішення суду.