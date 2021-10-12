На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова реформа в Україні".

Судова реформа в Україні стартувала 30 вересня 2016 року, коли набули чинності зміни до конституції України в частині правосуддя. Основою для проведення судової реформи в Україні стали зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон про судоустрій та статус суддів , ухвалені 2016 року. Ці зміни створили юридичні передумови, зокрема, щодо оновлення суддівського корпусу і зміцнення незалежності суддів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.