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Судова реформа в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова реформа в Україні".

Судова реформа в Україні стартувала 30 вересня 2016 року, коли набули чинності зміни до конституції України в частині правосуддя. Основою для проведення судової реформи в Україні стали зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон про судоустрій та статус суддів , ухвалені 2016 року. Ці зміни створили юридичні передумови, зокрема, щодо оновлення суддівського корпусу і зміцнення незалежності суддів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів 12.10.2021

Через побоювання, що Вища рада правосуддя припинить роботу, судді по всій Україні масово йдуть у відставку, заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська.
Посли G7 розчаровані, що Рада суддів досі не обрала представників до Етичної ради

Посли G7 розчаровані, що Рада суддів досі не обрала представників до Етичної ради 23.09.2021

За тиждень після зустрічі в Офісі президента посли країн Великої сімки опублікували заяву, в якій висловили жаль, що Рада суддів досі не висунула своїх представників до Етичної ради.
Судова реформа: в ОПУ провели нараду з суддями та послами G7

Судова реформа: в ОПУ провели нараду з суддями та послами G7 16.09.2021

В Офісі президента України пройшла зустріч щодо судової реформи за участі послів країн Великої сімки. Учасники заявили про важливість продовження реформи.
Зеленський обурений, що Рада суддів не обрала представників до Етичної ради

Зеленський обурений, що Рада суддів не обрала представників до Етичної ради 13.09.2021

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв дати відсіч тим, хто намагається заблокувати судову реформу, зокрема процес очищення судової системи.
Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС

Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС 03.08.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Цю комісію, яка відповідає за конкурси на суддівські посади, розпустили у листопаді 2019 року.

Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт?

Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт? 15.07.2021

Рада проголосувала за старт реформи Вищої ради правосуддя. Громадські активісти сподіваються на повноцінне очищення суддівського корпусу завдяки міжнародним експертам. Самі ж судді заявляють про руйнацію судової системи.
Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена

Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена 08.06.2021

Джанні Букіккіо закликає якнайшвидше реформувати Вищу раду правосуддя в Україні і обрати її склад за прозорою процедурою.
Як у Німеччині реагують на закиди РНБО про відповідальність Берліна за анексію Криму (08.06.2021)

Як у Німеччині реагують на закиди РНБО про відповідальність Берліна за анексію Криму (08.06.2021) 08.06.2021

Справді ФРН та Франція є відповідальними за анексію Криму? Чому Німеччина не надає зброю Україні? Яких зрушень можна очікувати після зустрічі Байдена та Путіна? І чи успішно в Україні борються з корупцією? DW запитала координатора міжсуспільної співпраці ФРН з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства у МЗС Німеччини, члена СДПН Йогана Заатгофа, який прибув з візитом до України.
Цифровізація судової системи - суд у смартфоні від Зеленського набирає обрисів

Цифровізація судової системи - "суд у смартфоні" від Зеленського набирає обрисів 04.06.2021

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?
Зеленський пропонує замість ОАСК створити в Києві міський адмінсуд

Зеленський пропонує замість ОАСК створити в Києві міський адмінсуд 14.04.2021

У Верховній Раді України зареєстрували поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт, що передбачає створення в Києві міського адміністративного суду замість ОАСК.

Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш

Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш 22.03.2021

Безлади біля Офісу президента є наслідком концентрованого відчаю протестувальників через неможливість впливу на владу. Але й реформи таким чином пришвидшити не вдасться, вважає Лариса Денисенко.
Візит голови Європейської Ради до України: жорсткі слова на адресу РФ

Візит голови Європейської Ради до України: жорсткі слова на адресу РФ 02.03.2021

Свій візит до України президент Європейської Ради Шарль Мішель розпочав із Донбасу. Він пообіцяв Києву подальшу підтримку ЄС у здійсненні реформ та закликав Росію виконувати Мінські угоди, назвавши її частиною конфлікту.
Судова реформа 2.0: що пропонує Зеленський, аби українці довіряли судам

Судова реформа 2.0: що пропонує Зеленський, аби українці довіряли судам 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє радикально реформувати українську судову систему. Першим кроком має стати перезавантаження комісії, що відбирає кандидатів у судді.

Зеленський запевнив главу МВФ у продовженні антикорупційних реформ

Зеленський запевнив главу МВФ у продовженні антикорупційних реформ 18.11.2020

Відновлення антикорупційної інфраструктури та судова реформа в Україні стали темами розмови президента Україна Володимир Зеленського та директорки МВФ Крісталіни Георгієвої.
Конституційний суд скасував низку положень судової реформи Зеленського

Конституційний суд скасував низку положень судової реформи Зеленського 12.03.2020

Конституційний суд визнав неконституційною частину положень законів так званої судової реформи Володимира Зеленського.
Контрольована недоторканність депутатів ВР: за що критикують нові поправки

"Контрольована недоторканність" депутатів ВР: за що критикують нові поправки 18.12.2019

Верховна Рада схвалила поправки до закону про депутатську недоторканність. Однак борці з корупцією не поспішають вітати ухвалений закон. Вони застерігають від того, що поправки лише посилять імунітет народних обранців.

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