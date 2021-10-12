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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова реформа в Україні".
Судова реформа в Україні стартувала 30 вересня 2016 року, коли набули чинності зміни до конституції України в частині правосуддя. Основою для проведення судової реформи в Україні стали зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон про судоустрій та статус суддів , ухвалені 2016 року. Ці зміни створили юридичні передумови, зокрема, щодо оновлення суддівського корпусу і зміцнення незалежності суддів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рада проголосувала за старт реформи Вищої ради правосуддя. Громадські активісти сподіваються на повноцінне очищення суддівського корпусу завдяки міжнародним експертам. Самі ж судді заявляють про руйнацію судової системи.
Справді ФРН та Франція є відповідальними за анексію Криму? Чому Німеччина не надає зброю Україні? Яких зрушень можна очікувати після зустрічі Байдена та Путіна? І чи успішно в Україні борються з корупцією? DW запитала координатора міжсуспільної співпраці ФРН з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства у МЗС Німеччини, члена СДПН Йогана Заатгофа, який прибув з візитом до України.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?
Свій візит до України президент Європейської Ради Шарль Мішель розпочав із Донбасу. Він пообіцяв Києву подальшу підтримку ЄС у здійсненні реформ та закликав Росію виконувати Мінські угоди, назвавши її частиною конфлікту.
Верховна Рада схвалила поправки до закону про депутатську недоторканність. Однак борці з корупцією не поспішають вітати ухвалений закон. Вони застерігають від того, що поправки лише посилять імунітет народних обранців.