Судова реформа в Польщі: "воля виборців" чи "катастрофа"?

Спочатку у Варшаві рішення Єврокомісії звернутися до Європейського суду тепер ще й через судову реформу в Польщі не викликало надто запеклих суперечок: багато коментарів лунали з табору польської опозиції, але відносно небагато - з боку з правлячого націонал-консервативного табору.

Так, маршал Сенату Польщі Станіслав Карчевський з правлячої партії "Право і справедливість" ("ПіС") наголосив, що він не ясновидець і ще не знає, як поведе себе уряд у цій ситуації. Але Польща, за його словами, завжди поважала усі судові рішення і зразково виконувала рішення Європейського суду.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, своєю чергою, заявив, що його країна "перевірить" нинішнє рішення. Однак судова реформа, за його словами, "дуже важлива", тому що вона втілює волю виборців.

Поступитися в останню хвилину

Раніше припускали, що польський уряд може ігнорувати рішення, яке є для нього невигідним. До цього спонукала й заява віце-прем'єра Польщі Ярослава Говіна, який наприкінці серпня висловив натяк на це. Однак пізніше він підніс цю заяву як суто особисту оцінку, яка не обов'язково може відповідати урядовій лінії.

Примусове відправлення на пенсію суддів спричинило в Польщі масові протести

Фактично Польща до цього часу уже й під керівництвом "Права і справедливості" виконувала вищі судові рішення, наприклад, в останню хвилину припинила вирубку дерев у Біловезькій пущі, коли над нею нависла загроза штрафів.

Європейська комісія у своєму позові щодо реорганізації Верховного суду в Польщі також зажадала ще до винесення рішення у цій справі у вигляді забезпечувального засобу зупинити реформу та відновити попередній стан речей, тобто для початку скасувати суперечливе примусове відправлення на пенсію провідних суддів.

Страх за "добру репутацію" Польщі

Представники опозиції неодноразово висловлювали свою позицію. Гжегож Схетина з найбільшої опозиційної партії країни "Народна платформа" казав про "час розплати". За його словами, це рішення не з'явилося раптово, а назрівало не один тиждень. "Тепер польський уряд повинен припинити нищити Верховний суд та підривати незалежність суддів", - наголошував Схетина.

Якуб Стефаняк із Селянської партії пояснював, що уряд руйнує добру репутацію Польщі. На його думку, він діє не в польських, а у власних партійних інтересах. Станіслав Тишка з правої інтернет-партії "Кукіз 15" також заявляв про "катастрофу", яку коїть судова політика "ПіС".

У свою чергу, Ян Мосінський з "Права і справедливості" закидає Єврокомісії, що вона діє "відірвано від реальності". На його думку, позов щодо Польщі був складений ще до того, як уряд зміг пояснити сенс реформи. Насправді польське керівництво мало можливість висловити свою позицію у рамках процедури щодо порушення Лісабонської угоди про ЄС.

Варшава провокує

На політичному рівні - в Європейській раді - позицію Польщі нещодавно заслуховували вже вп'яте. І учасники засідання висловлювали критику, що заяви польського статс-секретаря з питань ЄС Конрада Шиманського були "провокаційними" і не показали нічого нового по суті справи.

Після цього обговорення Німеччина та Франція наполегливо застерегли Польщу від "невідворотних кроків". Однак, попри застереження, почекати принаймні висновків Європейського суду, Польща навіть пришвидшила реорганізацію Верховного суду. Президент країни Анджей Дуда минулого тижня призначив десять нових суддів на підставі нового судового законодавства, інші конкурси на заміщення посад тривають.

На думку Єврокомісії, примусове відправлення на пенсію верховних суддів країни порушує основоположні принципи про пожиттєвий статус судді і суддівську незалежність. Щоб прояснити це питання якомога швидше, Єврокомісія попросила Європейський суд про пришвидшену процедуру розгляду.