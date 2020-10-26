 Судно Ocean Viking взяло на борт 109 мігрантів з Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Судно Ocean Viking взяло на борт 109 мігрантів з Лівії

Рятувальне судно Ocean Viking почало нову місію в Середземному морі і взяло на борт 109 мігрантів біля берегів Лівії.

Команда Ocean Viking бере на свій борт мігрантів у Середземному морі

Команда Ocean Viking бере на свій борт мігрантів у Середземному морі

Рятувальний корабель Ocean Viking у вівторок, 17 вересня, взяв на борт 109 мігрантів, яких раніше врятували з двох човнів біля берегів Лівії.

Спочатку команда Ocean Viking взяла на борт 48 осіб з дерев'яного човна, який був майже за сотню кілометрів від лівійського берега. На ньому були жінки, діти і немовлята, повідомила організація SOS Méditerranée у соцмережі Twitter.

Згодом команда Ocean Viking врятувала ще 61 мігранта зі шлюпки в Середземному морі.

Також цього ж  дня, 17 вересня, італійська берегова охорона врятувала ще 90 мігрантів у Середземному морі. Їх погодився прийняти уряд Мальти.

Як повідомлялося, донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів. Однак нещодавно новий уряд Італії погодився прийняти 82 мігрантів у порт Лампедуза. 

Дивитись відео 00:57

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)

DW.COM

Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег

Судно Ocean Viking змогло доправити до порту Лампедуза понад 80 врятованих мігрантів. Колишній глава МВС Італії Маттео Сальвіні назвав дозвіл нового уряду на висадку мігрантів "капітуляцією". (15.09.2019)  

Німецьке судно врятувало близько 100 мігрантів у Середземному морі

Рятувальне судно німецької НУО Lifeline підібрало близько сотні мігрантів у Середземному морі. Тепер воно просить дозволу пришвартуватися в одному з європейських портів. (26.08.2019)  

Німеччина готова приймати з Італії кожного четвертого врятованого мігранта

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер запевняє, що Німеччина готова приймати з Італії четвертину врятованих на морі мігрантів. Водночас він наполягатиме на перевірці врятованих щодо безпеки ще в Італії, додав міністр. (14.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)  

Також за темою

«Ocean Viking» nach Marseille zurückgekehrt

Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег 15.09.2019

Судно Ocean Viking змогло доправити до порту Лампедуза понад 80 врятованих мігрантів. Колишній глава МВС Італії Маттео Сальвіні назвав дозвіл нового уряду на висадку мігрантів "капітуляцією".

Seenotrettung Ocean Viking rettet weitere Migranten

Німеччина готова приймати з Італії кожного четвертого врятованого мігранта 14.09.2019

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер запевняє, що Німеччина готова приймати з Італії четвертину врятованих на морі мігрантів. Водночас він наполягатиме на перевірці врятованих щодо безпеки ще в Італії, додав міністр.

Seenotrettung Ocean Viking rettet weitere Migranten

Мігранти з корабля Ocean Viking прибули на Мальту 24.08.2019

Врятовані у Середземному морі мігранти зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти. Тепер їх розподілять між собою шість країн Євросоюзу.

Реклама

Докладно

Ukraine Parlamentswahlen (picture-alliance/Photoshot)

Виборчий кодекс як гальмівний супорт реформи

Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс з "відкритими списками", на ухваленні якого наполягав.  

Крістін Лагард

Євродепутати підтримали кандидатуру Лагард на пост глави ЄЦБ

Більшість європарламентарів висловилися за призначення Крістін Лагард на посаду голови ЄЦБ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  