Судно Ocean Viking взяло на борт 109 мігрантів з Лівії

Рятувальне судно Ocean Viking почало нову місію в Середземному морі і взяло на борт 109 мігрантів біля берегів Лівії.
Рятувальний корабель Ocean Viking у вівторок, 17 вересня, взяв на борт 109 мігрантів, яких раніше врятували з двох човнів біля берегів Лівії.
Спочатку команда Ocean Viking взяла на борт 48 осіб з дерев'яного човна, який був майже за сотню кілометрів від лівійського берега. На ньому були жінки, діти і немовлята, повідомила організація SOS Méditerranée у соцмережі Twitter.
Згодом команда Ocean Viking врятувала ще 61 мігранта зі шлюпки в Середземному морі.
Також цього ж дня, 17 вересня, італійська берегова охорона врятувала ще 90 мігрантів у Середземному морі. Їх погодився прийняти уряд Мальти.
Як повідомлялося, донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів. Однак нещодавно новий уряд Італії погодився прийняти 82 мігрантів у порт Лампедуза.
Судно Ocean Viking змогло доправити до порту Лампедуза понад 80 врятованих мігрантів. Колишній глава МВС Італії Маттео Сальвіні назвав дозвіл нового уряду на висадку мігрантів "капітуляцією". (15.09.2019)
Рятувальне судно німецької НУО Lifeline підібрало близько сотні мігрантів у Середземному морі. Тепер воно просить дозволу пришвартуватися в одному з європейських портів. (26.08.2019)