Судно Ocean Viking взяло на борт 109 мігрантів з Лівії

Рятувальний корабель Ocean Viking у вівторок, 17 вересня, взяв на борт 109 мігрантів, яких раніше врятували з двох човнів біля берегів Лівії.

Спочатку команда Ocean Viking взяла на борт 48 осіб з дерев'яного човна, який був майже за сотню кілометрів від лівійського берега. На ньому були жінки, діти і немовлята, повідомила організація SOS Méditerranée у соцмережі Twitter.

Згодом команда Ocean Viking врятувала ще 61 мігранта зі шлюпки в Середземному морі.

Також цього ж дня, 17 вересня, італійська берегова охорона врятувала ще 90 мігрантів у Середземному морі. Їх погодився прийняти уряд Мальти.

Як повідомлялося, донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів. Однак нещодавно новий уряд Італії погодився прийняти 82 мігрантів у порт Лампедуза.