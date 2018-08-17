 Судно Diciotti з понад 170 врятованими в морі зайшло в порт на Сицилії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Судно Diciotti з понад 170 врятованими в морі зайшло в порт на Сицилії

Італія дозволила судну зі 177-ма мігрантами, врятованими береговою охороною у Середземному морі, зайти в порт Катанії на Сицилії. Але зійти з корабля люди не можуть через жорсткі вимоги Рима до ЄС.

Судно Diciotti італійської берегової охорони (фото з архіву)

Судно "Diciotti" італійської берегової охорони (фото з архіву)

Судно берегової охорони Італії зі 177-ма мігрантами, врятованими у Середземному морі, в ніч на вівторок, 21 серпня, пришвартувалося в порту міста Катанії на Сицилії. Напередодні італійська влада дала зелене світло на прийом корабля.

Однак поки що нікому з врятованих у морі не дозволяють залишити судно. Міністр інфраструктури і транспорту Італії Даніло Тонінеллі, оголошуючи в своєму Twitter, що корабель Diciotti зайде в порт Катанії, висунув вимогу до ЄС "негайно почати діяти". Глава МВС Італії Маттео Сальвіні повторив свою погрозу відправити мігрантів, котрі перебувають на судні берегової охорони, назад до Лівії, якщо ЄС не розподілить їх між країнами блоку. Джерела в його міністерстві повідомили агенції dpa, що міністр не дозволить мігрантам зійти на берег, допоки не буде певності, що вони відправляться в інші країни.

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Нагадаємо, що судно італійської берегової охорони Diciotti чотири дні дрейфувало у міжнародних водах, оскільки Італія і Мальта сперечалися про те, кому його приймати. 16 серпня рятувальники з Diciotti підняли на борт 190 мігрантів із човна, що плив у водах Мальти. Італійська сторона дозволила висадити на острові Лампедуза 13 людей, котрі потребували невідкладної медичної допомоги, заявивши, що інші 177 мігрантів має прийняти Мальта. Однак Мальта відмовилася це зробити.

Італія і Мальта останнім часом неодноразово не могли дійти згоди щодо того, кому приймати врятованих у Середземному морі мігрантів. Раніше Італія, новий уряд якої дотримується жорсткої антимігрантської позиції, заборонила приватним рятувальним судам з біженцями на борту заходити в італійські порти. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що влада Італії заборонить заходити в італійські порти також і суднам міжнародних місій порятунку, що проводять операції в акваторії Середземного моря.

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