Судно німецьких рятувальників з біженцями прямує до Італії

Рятувальне судно "Alan Kurdi", на борту якого перебувають 65 врятованих у Середземному морі біженців, прямує до берегів Італії. Про це повідомила в ніч на суботу, 6 липня, німецька неурядова організація Sea-Eye, якій належить судно.

"У нас на борту 65 врятованих людей, і ми тримаємо курс на Лампедузу. Ми не боїмося міністра внутрішніх справ і прямуємо до найближчого безпечного порту. Цього вимагає морське законодавство, навіть якщо деякі представники урядів відмовляються в це вірити", - йдеться в повідомленні, опублікованому в мікроблозі організації Sea-Eye у Twitter.

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні вже заявив, що судну "Alan Kurdi" буде закритий доступ в італійські порти, навіть у разі подальшого перерозподілу біженців країнами ЄС. У листі до міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer) Сальвіні закликав Берлін взяти на себе відповідальність за мігрантів на цьому судні.

За даними Sea-Eye, 39 пасажирів на борту є неповнолітніми. Наймолодшому з них 12 років. Очікується, що "Alan Kurdi" досягне берегів Лампедузи удень суботи, 6 липня. Громадська некомерційна організація Sea-Eye була створена в 2015 році німцем Міхаелем Бушгоєром (Michael Buschheuer) з метою порятунку мігрантів у Середземному морі.