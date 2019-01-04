Судно з українцями затонуло поблизу Туреччини: четверо загиблих

У Чорному морі затонуло торговельне судно з українцями на борту. Інцидент стався в понеділок, 7 січня, повідомляють турецькі засоби масової інформації, на які посилається агенція новин dpa. Унаслідок інциденту загинуло шестеро осіб.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено два рятувальних човни, чотири гелікоптери та один літак. Судно під прапором Панами затонуло на віддалі близько 130 кілометрів від чорноморського узбережжя Туреччини. За даними турецької інформагенції Anadolu, дев'ятеро членів екіпажу були з України, двоє з Азербайджану, ще двоє матросів - з Росії. У свою чергу, посольство Росії заперечує наявність російських громадян на борту затонулого судна.

Посол Сибіга: Загинуло четверо українців

Тим часом посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив про загибель чотирьох громадян України, котрі були членами екіпажу затонулого торгового судна. Дипломат написав про це у своєму мікроблозі у Twitter.

"Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торговельне судно. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. (…) На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", - написав він.

Водночас семеро врятованих членів екіпажу доставлені в лікарні міста Самсун, зазначив Сибіга. Потерпілі перебувають під належним наглядом. До міста Самсун відбув український консул, наголосив посол.