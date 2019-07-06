 Судно з мігрантами проігнорувало заборону і увійшло в італійський порт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2019

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Новини

Судно з мігрантами проігнорувало заборону і увійшло в італійський порт

Човен Alex з врятованими мігрантами на борту проігнорував заборону мінстра МВС Маттео Сальвіні і увійшов у порт Лампедуза. Сальвіні вже запевнив, що не дозволить мігрантам зійти на берег.

Судно Alex з мігрантами на борту в порту Лампедуза

Судно Alex з мігрантами на борту в порту Лампедуза

Судно Alex із врятованими у Середземному морі мігрантами, у суботу, 6 липня, увійшло в італійський порт Лампедуза попри заборону міністра внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні. Водночас судно Alan Kurdi все ще дрейфує у міжнародних водах, очікуючи на дозвіл, повідомляє агентство dpa.

Човен Alex належить італійській неурядовій організації Mediterranea Saving Humans та розрахований на 18 людей. Натомість на його борту перебував 41 врятований мігрант та члени екіпажу. Судно було у морі близько двох днів.

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Німецьке рятувальне судно "Alan Kurdi" з 65 біженцями на борту прямує до острова Лампедуза. Глава МВС Італії Сальвіні погрожує не пустити корабель у італійські порти. (06.07.2019)

Німкеню Каролу Ракете затримали на острові Лампедуза, куди вона спрямувала судно Sea-Watch 3 з мігрантами на борту. Вона свідомо проігнорувала заборону італійської влади. (29.06.2019)

Раніше влада Італії заборонила рятувальникам заходити в італійські порти. Прийняти мігрантів із судна Alex погодилася Мальта. Однак, за словами рятувальників, вони та мігранти не могли витримати ще 15 годин у морі. "З огляду на нестерпні гігієнічні умови на борту, команда Alex оголосила надзвичайний стан і пливе до Лампедузи, єдиного можливого безпечного порту для висадки", - йдеться у повідомленні організації Mediterranea в Twitter. Судно пришвартувалося в порту, на місці перебуває велика кількість поліцейських. Маттео Сальвіні вже заявив, що не дозволить мігрантам зійти на берег. 

Вранці 6 липня судна Alex та Alan Kurdi підійшли до межі територіальних вод Італії біля острова Лампедуза. Alan Kurdi належить німецькій неурядовій організації Sea-Eye, на його борту - 65 врятованих мігрантів. На відміну від команди Alex, члени екіпажу Alan Kurdi не стали заходити у води Італії.

Напередодні до МВС ФРН надійшов лист міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні з вимогою, аби Німеччина взяла на себе відповідальність за мігрантів, які перебувають на судні. Водночас Сальвіні наголошував, що не дозволить нікому із мігрантів на цьому судні ступити на італійську землю. У суботу міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що Німеччина готова прийняти частину мігрантів, врятованих у Середземному морі кораблями Alex і Alan Kurdi. 

Нагадаємо, 29 червня італійська влада затримала німецьку капітанку Каролу Ракете (Carola Rackete) на острові Лампедуза. Вона керувала судном Sea-Watch 3, яке рятує мігрантів біля берегів Лівії. 

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