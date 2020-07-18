 Судновласник не зміг підняти танкер ″Делфі″: ситуація визнана надзвичайною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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Судновласник не зміг підняти танкер "Делфі": ситуація визнана надзвичайною

Танкер "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, знову не вдалося підняти. Цю катастрофу визнали надзвичайною ситуацією, тепер утилізацією судна має зайнятися держава.

Роботи з підняття танкера

Роботи з підняття танкера "Делфі"

В Одесі знову невдачею закінчились спроби підняти танкер "Делфі", який сів на мілину біля міста в Чорному морі минулого року, повідомив у неділю, 26 липня, міністр інфраструктури України Владислав Криклій. "Вчора була друга та остання спроба субпідрядника по підняттю судна "Делфі". Зрозуміло, що робити третю спробу судновласнику не дамо, бо від початку вони шукали найдешевші варіанти, а не варіанти вирішення проблеми", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За словами міністра, судновласник максимально економив на підрядниках попри безоплатну участь буксирувальних компаній.

У результаті регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській області визнала катастрофу "Делфі" надзвичайною ситуацією. У понеділок, 27 липня, це має затвердити експертна комісія Державної служби з надзвичайних ситуацій України, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. Після цього процес утилізації судна остаточно перейде виключно до держави.

Як зазначив Куций, роботи з підйому танкера не зупинятимуть. При цьому Держекоінспекція має перерахувати збитки, завдані екології. Вартість робіт та завдані збитки має відшкодувати судновласник, наголосив голова ОДА.

Танкер "Делфі" під прапором Молдови зазнав аварії в Одеській затоці в листопаді 2019 року. Як пояснила адміністрація морських портів України, спочатку він перебував у нейтральних водах і не подавав заявок на вхід до Одеського чи Південного морських портів. Але згодом було подано сигнал про те, що судно зазнає лиха, залишилося без палива, з двигуном, що не працює. Із судновласником було узгоджено буксирування танкера для постановки до вільного причалу в порту "Очаків". У ніч на 22 листопада танкеру, який завалився на бік, вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу "Дельфін".

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