Суди в Німеччині отримали близько 1000 скарг на карантин

Суди в Німеччині отримали близько тисячі термінових скарг на карантинні заходи, запроваджені у країні через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомив керівник Спілки суддів Німеччини Свен Ребен (Sven Rebehn) у коментарі виданням медіагрупи Funke, опублікованому у п'ятницю, 8 травня.

Громадяни ФРН, зокрема, подають скарги до судів через обов'язок носити захисні маски, заборону масових зібрань, обмеження пересування (зокрема подорожей) й відвідування церковних служб, через правила відкриття крамниць тощо. Суди повністю або частково задовольнили невелику частину скарг. У більшості випадків карантинні обмеження визнають правомірними, повідомив керівник Спілки суддів Німеччини.

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Ребен додав: суди щодня отримують нові скарги на карантин і це свідчить, що "загальне прийняття глибинних обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом поступово зменшується, а бажання їх послабити зростає", цитує інформагенція AFP.

При цьому карантин у Німеччині крок за кроком послаблюють із 20 квітня. Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) 6 травня заявила, що перша фаза епідемії коронавірусу в Німеччині вже позаду.