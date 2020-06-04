Судді Верховного суду просять КСУ перевірити законність карантинних обмежень

Судді Верховного суду (ВС) просять Конституційний суд України перевірити законність встановлення обмежень на час карантину. Про це Конституційний суд повідомив у четвер, 4 червня. Зокрема, судді ВС незадоволені скороченням заробітної плати працівників бюджетної сфери, яке запровадили на період карантину, - було встановлено, що їхня зарплата не може перевищувати 10 мінімальних зарплат (47 230 гривень).

У своєму поданні судді наголошують, що серед усіх таких працівників саме судді зазнають найбільш істотного зниження рівня матеріального забезпечення. Водночас рівень зарплат представників органів законодавчої та виконавчої влади не зазнав істотних змін.

Судді підрахували, що в більшості державних службовців зарплати через карантин були скорочені на 5-30 відсотків, тоді як у суддів - на 50-85 відсотків. Як приклад в поданні наводиться посадовий оклад члену Кабміну та народного депутата, який зараз складає 53 660 гривень на місяць. Прокурор окружної прокуратури отримує 31 530 гривень, обласної - 37 836 гривень, а Генпрокуратури - 40 989 гривень.

Водночас, абсолютний розмір посадового окладу судді суду першої інстанції становить 63 060 гривень. А посадовий оклад судді Верховного суду (75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) - 157 650 гривень.

Також судді ВС вказали на те, що в 2019 році з усього переліку держслужбовців лише один відсоток - 900 осіб - отримували зарплати вище 47 тисяч гривень. Тому запроваджене урядом скорочення зарплат торкнеться мало кого з держслужбовців. Водночас на рівні окремо взятих областей обмеження стосуватиметься всіх без винятку суддів.

Також судді ВС зазначили, що попри те, що рівень їхніх зарплат був зменшений законом, його відновлення поставлено в залежність від дій уряду.

Окрім непропорційности рівня скорочення свої окладів судді також наполягають на тому, що запроваджений урядом карантин обмежив низку інших прав та свобод українців, що суперечить Конституції України. Зокрема, були обмежені права на свободу пересування, на мирні зібрання, запроваджені обмеження рівності прав і свобод (щодо порядку самоізоляції осіб старше 60 років) та обмежено право на підприємницьку діяльність.