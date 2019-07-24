Суддя в США відхилив позов демократів про змову штабу Трампа з Росією

Суд у Нью-Йорку у вівторок, 30 липня, відхилив позов Демократичної партії США, яка звинувачувала членів передвиборного штабу президента країни Дональда Трампа у змові, зокрема з Росією, під час президентської кампанії 2016 року.

Зокрема, суддя вказав на відсутність будь-яких доказів того, що хто-небудь зі штабу викрав документи з Національного демократичного комітету (DNC). У позові, поданому демократами, стверджувалося, що члени штабу Трампа 2016 року перебували в змові з Росією, порталом WikiLeaks, зятем Трампа Джаредом Кушнером і іншими. Сторона Трампа і адвокати інших підозрюваних заперечували звинувачення.

Головний порушник - Росія

Окружний суддя Джон Коелтл ухвалив, що Росія, "безсумнівно", була головним правопорушником у ймовірному злочинному діянні, але в судах США неможливо вести процеси проти цілої країни, за винятком особливих обставин, яких немає в цій справі. Крім того, Коелтл сказав, що дії передвиборного штабу Трампа та інших осіб були захищені Першою поправкою до Конституції США, в якій, зокрема, йдеться про свободу слова та преси.

"У підсумку DNC не посилається на факти, що достовірно би вказували на те, що хто-небудь з обвинувачених, крім Російської Федерації, грав якусь роль у зламі комп'ютерів DNC або в крадіжці його інформації", - зазначив суддя Коелтл у своєму висновку.

"У DNC не заперечують, що опубліковані документи мали суспільне значення. Тому Перша поправка захищає публікацію вкрадених документів", - додав Коелтл.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter схвально відреагував на рішення суду, назвавши це "повним і цілковитим виправданням" від усієї "брехні Національного демократичного комітету, радикальних демократів та інших".

Мюллер ще "не виправдав" Трампа

Водночас колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який очолював розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США, під час надання свідчень у Конгресі 24 липня заявив, що його доповідь не виправдовує повністю президента США Дональда Трампа.

Предметом розслідувань команди Мюллера було, окрім втручання РФ у вибори, також питання того, чи була змова між росіянами та передвиборчим штабом Трампа під час виборчої кампанії, а також чи втручався сам Трамп у хід розслідування.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків. Відредагований звіт щодо розслідування опублікували 18 квітня. У доповіді зроблено висновок, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори, проте зв'язку між росіянами і кампанією Трампа встановлено не було.