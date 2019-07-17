 Суданські військові та опозиція підписали конституційну декларацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

Суданські військові та опозиція підписали конституційну декларацію

Угода між Військовою радою та опозицією дає можливість створити перехідний уряд у країні. Ще цього місяця лланують призначити склад Суверенної ради та сформувати кабінет міністрів.

Ахмед Рабі (ліворуч) та Мохамед Хамдан Дагло після підписання угоди

Ахмед Рабі (ліворуч) та Мохамед Хамдан Дагло після підписання угоди

У Судані правляча Військова рада та коаліція у складі опозиції та протестувальників у неділю, 4 серпня, підписали конституційну декларацію, яка відкриває шлях до створення перехідного уряду. Документ підписали лідер протестувальників Ахмед Рабі та заступник очільника Військової ради генерал Мохамед Хамдан Дагло. На церемонії були присутні представники Африканського союзу та Ефіопії, які виступали посередниками на переговорах між сторонами.

В угоді йдеться про встановлення "цивільної та демократичної влади, яка прагне побудувати правову державу, державу рівності, державу, яка не маргіналізує своїх громадян", повідомив посередник від Ефіопії Махмуд Дрір, цитує агенція Reuters.

Офіційне підписання декларації у присутності іноземних високопосадовців має відбутися 17 серпня. Того ж дня відсторонений від влади президент країни Омар аль-Башир повинен постати перед судом через обвинувачення в корупції, повідомив агенції AFP один з лідерів протестів Монзер Абу аль-Маалі.

А вже 18 серпня військові та протестувальники мають оголосити склад тимчасової Суверенної ради, яка керуватиме країною упродовж наступних трьох років. Більшість у ній мають отримати цивільні. 20 серпня буде призначено прем'єр-міністра країни, а 28-го - сформовано склад уряду. Суверенна рада та кабінет міністрів мають провести перше засідання 1 вересня.

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Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак очільники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня Військова рада наказала розігнати наметовий табір опозиції в Хартумі, під час чого загинули понад 130 людей. Опозиція тоді почала масштабну акцію громадянської непокори. Нової домовленості про формування перехідного уряду було досягнуто 17 липня

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