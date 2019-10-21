Студія "Квартал 95" стала на захист номера про Гонтареву

У студії "Квартал 95" стали на захист скандального номера, який стосувався ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, стверджуючи, що гумор колективу є гострою політичною сатирою й "так було, є і буде". Тим часом гендиректор хору імені Григорія Верьовки, частина колективу якого брала участь у скандальному номері про підпал будинку Гонтаревої, заявив, що він самостійно приймав рішення про участь у цьому номері і йому за нього соромно.

"Квартал" - це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть, якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їхні дії і наслідки їхніх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири", - йдеться у заяві студії, опублікованій у соціальній мережі Facebook у понеділок, 21 жовтня.

Також студія висловила вдячність хору імені Верьовки і заявила, що "нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його", - закликали у "Кварталі 95".

У студії заявили, що їхній гумор - це їхня головна зброя. "І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою", - наголошується в заяві.

Гендиректор хору Верьовки вибачився за номер про підпал будинку Гонтаревої

Тим часом генеральний директор хору Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це рішення соромно. "Це - неправильне рішення моє було. Не колективу, бо колектив не дуже хотів брати участь у цьому заході", - сказав гендиректор хору у коментарі інтернет-виданню "Українська правда". За його словами, він відчував, що цей текст - "непристойний" стосовно Гонтаревої, однак представники "Кварталу 95" запевнили гендиректора хору, що вони у своїх номерах висміюють усіх політиків та чиновників.

Корінець також вибачився перед Валерією Гонтаревою. За його словами, співробітники "Кварталу" не тиснули на нього. "Мене коректно попросили. (...). Не тиснули, але казали: "Чого ви переживаєте?", переконували", - зазначив він.

Гончарук про номер "Кварталу": Кожен може жартувати так, як йому заманеться

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що особисто не схвалює глузування з горя, однак вважає, що Україна - демократична держава, і кожен може жартувати так, як йому заманеться.

"Радіти та сміятися над горем я не вважаю нормальним персонально. Але я вважаю, у світі дуже багато сатиричних видань, команд, у яких дуже різний стиль, тому оцінювати гумор політику або державному чиновнику - це, на мою думку, поганий тон. У нас - демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому вдається", - сказав Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду в понеділок, 21 жовтня у Києві, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Також Гончарук висловив думку, що якби це була якась інша команда, а не команда "Кварталу 95", яка пов'язана із президентом Володимиром Зеленським, то цей номер взагалі б не помітили.

Нагадаємо, на вихідних було оприлюднене відео з виступом студії "Квартал 95". В одному з номерів шоумен Євген Кошовий разом із жіночою частиною національного хору імені Г. Верьовки заспівали пісню на мотив "Горіла сосна, палала". "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича(Ігоря Валерійовича Коломойського. - Ред.)", - заспівали виконавці.

Цей номер викликав обурення та гостру критику з боку багатьох українських політиків. Розкритикували номер, зокрема, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр культури Володимир Бородянський, народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Гонтарева заявила, що цей виступ "Кварталу" є соромом і насміханням з людського горя.