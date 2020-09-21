 Студпарламент КНУ засудив проведення заходу ″Слуги народу″ на території університету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Новини

Студпарламент КНУ засудив проведення заходу "Слуги народу" на території університету

На території головного корпусу КНУ в неділю було проведено захід партії "Слуга народу". Це обурило студентський парламент університету.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (архівне фото)

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка висловив своє обурення через проведений у неділю, 20 вересня, на території навчального закладу політичний захід із символікою партії "Слуга народу".

На Facebook-сторінці студпарламенту КНУ засуджується "проведення будь-якої політичної агітації на території навчальних закладів".

Крім того, студпарламент КНУ розцінює проведення політичних заходів на території університету як "порушення норм чинного законодавства України". Водночас наголошується на "недопустимості таких заходів" і "з міркувань шкоди для репутації" самого навчального закладу.

У студентському парламенті також засудили "використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів".

Як повідомлялося, у неділю, 20 вересня на території КНУ відбулася міська партійна конференція партії "Слуги народу". Саме на цій конференції "слуги" представили першу десятку в списку кандидатів на виборах до Київради. Ця політсила висунула громадську активістку Євгенію Кулебу, котра є дружиною міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, першим номером у списку кандидатів.

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