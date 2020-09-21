Студпарламент КНУ засудив проведення заходу "Слуги народу" на території університету

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка висловив своє обурення через проведений у неділю, 20 вересня, на території навчального закладу політичний захід із символікою партії "Слуга народу".

На Facebook-сторінці студпарламенту КНУ засуджується "проведення будь-якої політичної агітації на території навчальних закладів".

Крім того, студпарламент КНУ розцінює проведення політичних заходів на території університету як "порушення норм чинного законодавства України". Водночас наголошується на "недопустимості таких заходів" і "з міркувань шкоди для репутації" самого навчального закладу.

У студентському парламенті також засудили "використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів".

Як повідомлялося, у неділю, 20 вересня на території КНУ відбулася міська партійна конференція партії "Слуги народу". Саме на цій конференції "слуги" представили першу десятку в списку кандидатів на виборах до Київради. Ця політсила висунула громадську активістку Євгенію Кулебу, котра є дружиною міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, першим номером у списку кандидатів.