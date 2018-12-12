Стрілянина у школі в Бразилії: нападники вбили вісім осіб і застрелилися

У бразильському місті Сузано в штаті Сан-Паулу двоє молодих людей у середу, 13 березня, влаштували стрілянину у початковій школі Raul Brasil. Як заявив губернатор штату, під час нападу було вбито щонайменше вісьмох людей.

Зловмисники увійшли до будівлі школи в масках на обличчях та почали стріляти. Через стрілянину загинули шестеро дітей та двоє вчителів. Ще щонайменше 17 осіб отримали вогнепальні поранення, більшість з них - діти, інформує агенція Reuters. Двоє стрілків після скоєного застрелилися, повідомила полція.

Анонімні свідки розповіли газеті Folha de S.Paulo, що на початку занять бачили одну особу, що стріляла з пістолета біля школи, а потім увійшла до будівлі. Телеканал Globo TV з посиланням на поліцію повідомив, що незадовго до стрілянини у школі також відбулась стрілянина в 500 метрах від неї. Але поки не відомо, чи пов'язані ці два випадки.

Попри високий рівень насильства в країні, стрілянина в бразильських школах трапляється рідко. Востаннє подібний масштабний інцидент мав місце 2011 року, коли колишній учень розстріляв 12 людей у школі в Ріо-де-Жанейро.