 Стрілянина у школі в Бразилії: нападники вбили вісім осіб і застрелилися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Стрілянина у школі в Бразилії: нападники вбили вісім осіб і застрелилися

Двоє підлітків відкрили вогонь у початковій школі в бразильському місті Сузано. Вони застрелили щонайменше вісім осіб, включаючи шістьох дітей, а потім наклали на себе руки.

Brasilien Festnahme in Rio de Janeiro | Mord an Marielle Franco (Reuters/S. Moraes)

У бразильському місті Сузано в штаті Сан-Паулу двоє молодих людей у середу, 13 березня, влаштували стрілянину у початковій школі Raul Brasil. Як заявив губернатор штату, під час нападу було вбито щонайменше вісьмох людей.

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В одній із шкіл міста Сан-Бернардино в Каліфорнії сталася стрілянина. Рятувальні служби повідомляють про загиблих і поранених внаслідок інциденту. (10.04.2017)

На День святого Валентина 19-річний юнак приніс до школи містечка Паркленд рушницю з набоями та вчинив стрілянину. Внаслідок нападу загинули щонайменше 17 осіб, у тому числі восьмеро школярів. (15.02.2018)

Зловмисники увійшли до будівлі школи в масках на обличчях та почали стріляти. Через стрілянину загинули шестеро дітей та двоє вчителів. Ще щонайменше 17 осіб отримали вогнепальні поранення, більшість з них - діти, інформує агенція Reuters. Двоє стрілків після скоєного застрелилися, повідомила полція. 

Анонімні свідки розповіли газеті Folha de S.Paulo, що на початку занять бачили одну особу, що стріляла з пістолета біля школи, а потім увійшла до будівлі. Телеканал Globo TV з посиланням на поліцію повідомив, що незадовго до стрілянини у школі також відбулась стрілянина в 500 метрах від неї. Але поки не відомо, чи пов'язані ці два випадки.

Попри високий рівень насильства в країні, стрілянина в бразильських школах трапляється рідко. Востаннє подібний масштабний інцидент мав місце 2011 року, коли колишній учень розстріляв 12 людей у школі в Ріо-де-Жанейро.

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