Стрілянина у центрі Страсбурга - є загиблі та поранені

У французькому місті Страсбург увечері в вівторок, 11 грудня, відбулася стрілянина в районі різдвяного ринку. Поліція станом на 23 годину вечора за місцевим часом підтвердила інформацію про двох загиблих і щонайменше 11 поранених, передає dpa. Водночас місцевий телеканал BFMTV поширив непідтверджену інформацію про чотирьох загиблих. Усіх постраждалих відвезли до лікарень. Правоохоронці виходять з того, що напад має терористичне підґрунтя. Слідство вестиме антитерористичний підрозділ паризької прокуратури.

Поліція ідентифікувала підозрюваного зловмисника і намагається його затримати. Як повідомляє агенція AFP з посиланням на поліцію, солдати стріляли в імовірного нападника під час переслідування, але не змогли перешкодити його втечі. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що підозрюваний відомий поліції у зв'язку зі злочинною діяльністю. У той же час у префектурі Страсбурзького регіону стверджують, що він вважався імовірним екстремістом.

Кореспондент DW, який перебуває в Європарламенті, повідомив, що виходи з будівлі зачинені й нікого не випускають. Він звернув увагу на те, що вдень поліція ретельно оглядала особисті речі й сумки людей, які прямували до центру міста. Цього тижня в місті відбуваються пленарні засідання Європарламенту, тому там перебувають сотні депутатів і їхніх співробітників, а також журналісти.

Ще один один журналіст DW з місця подій повідомив, що правоохоронці очепили в центрі міста два периметри. Один - більш широкого охоплення, другий - безпосередньо біля різдвяного ринку біля Страсбурзького собору.