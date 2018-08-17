Стрілянина у Флориді: поліція повідомила про "багатьох загиблих"

У місті Джексонвіллі в штаті Флоріда в неділю, 26 серпня, внаслідок стрілянини в торговельно-розважальному центрі загинули люди. Місцева поліція у мережі Twitter повідомила про "багатьох загиблих". За даними правоохоронців, також вбито одного підозрюваного у зчиненні стрілянини. Поки невідомо, діяв він самотужки чи у нього був спільник.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, щонайменше четверо людей загинули, 11 отримали поранення, передає агентство Reuters. Поліція закликала людей уникати району нападу, оточила територію та проводить обшуки.

Напад було скоєно під час змагань з відеогри Madden, присвяченої американському футболу. Чимало людей у торговельному центрі сховалися, їх закликають зателефонувати у службу порятунку та повідомити про своє місцеперебування.

Стрілянина у Джексонвіллі відбулася на тлі гострих дебатів у американському суспільстві щодо обмежень на продаж зброї. Дебати були спричинені іншою трагедією - стріляниною в школі у лютому в місті Паркленд. Тоді загинули 17 осіб.