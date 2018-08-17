 Стрілянина у Флориді: поліція повідомила про ″багатьох загиблих″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

Стрілянина у Флориді: поліція повідомила про "багатьох загиблих"

У Джексонвіллі під час змагань з відеогри Madden, присвяченої американському футболу, невідомий зчинив стрілянину. ЗМІ повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих.

Поліція оточила район навколо торговельного центру в Джексонвіллі, де зчинили стрілянину, 26 серпня 2018 року

Поліція оточила район навколо торговельного центру в Джексонвіллі, де зчинили стрілянину, 26 серпня 2018 року

У місті Джексонвіллі в штаті Флоріда в неділю, 26 серпня, внаслідок стрілянини в торговельно-розважальному центрі загинули люди. Місцева поліція у мережі Twitter повідомила про "багатьох загиблих". За даними правоохоронців, також вбито одного підозрюваного у зчиненні стрілянини. Поки невідомо, діяв він самотужки чи у нього був спільник.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, щонайменше четверо людей загинули, 11 отримали поранення, передає агентство Reuters. Поліція закликала людей уникати району нападу, оточила територію та проводить обшуки. 

Напад було скоєно під час змагань з відеогри Madden, присвяченої американському футболу. Чимало людей у торговельному центрі сховалися, їх закликають зателефонувати у службу порятунку та повідомити про своє місцеперебування.

Стрілянина у Джексонвіллі відбулася на тлі гострих дебатів у американському суспільстві щодо обмежень на продаж зброї. Дебати були спричинені іншою трагедією - стріляниною в школі у лютому в місті Паркленд. Тоді загинули 17 осіб.

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