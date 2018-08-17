Стрілянина у Флориді: загинули три людини, включно зі стрільцем

У місті Джексонвіллі в штаті Флорида в неділю, 26 серпня, внаслідок стрілянини в торговельно-розважальному центрі загинули люди. Місцева поліція у мережі Twitter повідомила про "багатьох загиблих".

Згодом шериф Джексонвілла Майк Уільямс повідомив, що під час стрілянини були вбиті дві людини. Крім того, помер і нападник - від вогнепального поранення, яке він собі завдав сам. Нападником виявився 24-річний Девід Катц. Внаслідок стрілянини ще дев'ять людей отримали поранення. Також дві людини зазнали травм, коли намагалися втекти з місця, де відбувався інцидент.

Напад було скоєно під час змагань з відеогри Madden, присвяченої американському футболу. Чимало людей у торговельному центрі сховалися. Девід Катц брав участь у цьому змаганні з відеогри.

Стрілянина у Джексонвіллі відбулася на тлі гострих дебатів у американському суспільстві щодо обмежень на продаж зброї. Дебати були спричинені іншою трагедією - стріляниною в школі у лютому в місті Паркленд. Тоді загинули 17 осіб.