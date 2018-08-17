 Стрілянина у Флориді: загинули три людини, включно зі стрільцем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

Стрілянина у Флориді: загинули три людини, включно зі стрільцем

У Джексонвіллі під час змагань з відеогри Madden, присвяченої американському футболу, один з учасників зчинив стрілянину. Дві людини були вбиті. Нападник також помер.

Поліція оточила район навколо торговельного центру в Джексонвіллі, де зчинили стрілянину, 26 серпня 2018 року

Поліція оточила район навколо торговельного центру в Джексонвіллі, де зчинили стрілянину, 26 серпня 2018 року

У місті Джексонвіллі в штаті Флорида в неділю, 26 серпня, внаслідок стрілянини в торговельно-розважальному центрі загинули люди. Місцева поліція у мережі Twitter повідомила про "багатьох загиблих".

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Згодом шериф Джексонвілла Майк Уільямс повідомив, що під час стрілянини були вбиті дві людини. Крім того, помер і нападник - від вогнепального поранення, яке він собі завдав сам. Нападником виявився 24-річний Девід Катц. Внаслідок стрілянини ще дев'ять людей отримали поранення. Також дві людини зазнали травм, коли намагалися втекти з місця, де відбувався інцидент. 

Напад було скоєно під час змагань з відеогри Madden, присвяченої американському футболу. Чимало людей у торговельному центрі сховалися. Девід Катц брав участь у цьому змаганні з відеогри.

Стрілянина у Джексонвіллі відбулася на тлі гострих дебатів у американському суспільстві щодо обмежень на продаж зброї. Дебати були спричинені іншою трагедією - стріляниною в школі у лютому в місті Паркленд. Тоді загинули 17 осіб.

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