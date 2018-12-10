 Стрілянина у соборі в Бразилії: вбито чотирьох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Стрілянина у соборі в Бразилії: вбито чотирьох людей

Чоловік відкрив стрілянину у соборі у бразильському місті Кампінас. Він вбив чотирьох людей та застрелився під час поліцейської операції. Його мотиви поки не встановлені.

Собор у місті Кампінас

Собор у місті Кампінас

У бразильському місті Кампінас у вівторок, 11 грудня, озброєний чоловік відкрив вогонь у соборі, вбивши чотирьох осіб. Стрілок, якого поліція ідентифікувала як 49-річного Ейлера Фернандо Гандольфо, увійшов до собору та сів серед людей. Через деякий час він витягнув зброю та почав стріляти у людей, що сиділи поряд.

Поліцейські, які перебували на площі поряд з собором, почули постріли та вбігли до собору, повідомив слідчий Хосе Енріке Вентура. Нападник побіг до вівтаря, стріляючі у поліцейських. Він був поранений та впав на землю, після чого застрелився.

Внаслідок нападу загинули четверо людей. Ще четверо отримали некритичні поранення. Більшість з вірян були людьми похилого віку.

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Поліція виявила дві одиниці вогнепальної зброї та набої до неї, які належали стрілку. За даними влади, нападник, який був системним аналітиком та не мав судимостей, не був членом церкви. Слідчий повідомив, що правоохоронці знайшли рюкзак з посвідченням особи нападника, але його мотиви поки не встановлені. "Завдяки втручанню поліції вдалось уникнути чогось набагато більшого", - зазначив він.

Новообраний президента Бразилії Жаір Болсонару висловив жаль через цю подію. "Ми слідкуємо за розслідуванням варварського злочину, скоєного сьогодні в Кафедральному соборі Кампінаса в штаті Сан-Паулу, наші думки з жертвами цієї трагедії та їхніми родинами", - написав він у Twitter.

Минулого року у Бразилії було скоєно майже 64 тисяч вбивств, але масові розстріли у громадських місцях стаються у країні відносно рідко. Зростання насильства залишається однією з найважливіших проблем для мешканців країни.

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