Стрілянина під час протестів у Вісконсині: двоє загиблих

Двоє людей були вбиті і ще одна особа поранена внаслідок стрілянини у ніч на середу, 27 серпня, у місті Кеноша в американському штаті Вісконсин, де третю добу тривали протести проти жорстокості поліції. Пораненого з вогнепальними пораненнями госпіталізували, загроз його життю немає, повідомляє інформагенція dpa.
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У місцевій поліції зазначили, що отримали повідомлення про постріли під час протестів і відреагували на них. Утім, правоохоорнці не повідомляють деталей про тих, хто почав стрілянину, та її жертв. Поліція пообіцяла ретельне розслідування обставин загибелі двох людей.
Тим часом видання New York Times повідомило про протистояння мітингарів та правоохоронців, яке розпочалося ввечері у вівторок, а за декілька годин переросло у насильницькі сутички.
Протистояння почалося в центрі міста біля будівлі суду. За даними видання, протестувальники кидали різні предмети у поліцейських. У відповідь ті почали стріляти гумовими кулями і застосували сльозогінний газ. Мітингувальники вийшли на вулиці попри комендантську годину, встановлену місцевим департаментом поліції.
Поранення Джейкоба Блейка при затриманні
Протести у Кеноші почалися після того, як 23 серпня місцеві поліцейські декілька разів вистрілили у спину афроамериканцю Джейкобу Блейку під час спроби його арешту. У поліції повідомили, що їхні співробітники прибули на виклик через побутовий інцидент. Утім, не повідомляється, хто саме зателефонував у поліцію, скільки було офіцерів поліції та що відбувалося перед стріляниною.
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Протестувальники у Нью-Йорку вимагають справедливості через розстріл поліцейськими Джейкоба Блейка
У мережі виклали відео стрілянини. На ньому видно, як 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк іде навколо машини, відкриває двері з боку сидіння водія та намагається сісти в автомобіль чи, можливо, щось з нього дістати. За ним слідом ідуть двоє білих поліцейських. Як тільки Блейк намагається сісти в машину, один з поліцейських схопив його за футболку і, тримаючи за неї, починає стріляти впритул у спину Блейк. У автомобілі перебували троє дітей Блейка, які стали свідками жорстокості. На відео чути сім пострілів поліцейських та крики свідків і їхні заклики не стріляти у чоловіка.
Попри постріли впритул, Джейкоб Блейк вижив, але отримав серйозні поранення. Постріли пошкодили спинний мозок, також лікарі видалили частину його товстої кишки та кишківника. "Це буде диво, якщо Джейкоб Блейк коли-небудь знову ходитиме", - сказав його адвокат.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Париж: протест на Марсовому полі
Кілька днів тому французька поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, а заявки на проведення акцій у суботу біля Ейфелевої вежі та перед посольством США були відхилені. Попри це десятки тисяч все одно вийшли на вулиці Парижа та інших міст у Франції та протестували проти расизму. Адже проблема поліцейського насильства щодо чорношкірих відома і Франції.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Льєж: демонстрація попри заборону
У минулому Бельгія також - колоніальна держава: нинішня Демократична Республіка Конго була приватною власністю короля Леопольда ІІ, від імені якого там був запроваджений режим расистської диктатури. У 1908 році він продав цю територію Бельгії, колонією якої вона була до 1960-го. У Брюсселі, Антверпені та Льєжі відбулись масові демонстрації проти расизму попри заборони через коронавірус.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Мюнхен: різнокольорова Баварія
Одна з найбільших демонстрацій в Німеччині відбулась у Мюнхені - тут зібрались понад 30 тисяч людей. Численні протести пройшли також у Кельні, Франкфурті та Гамбурзі. У Берліні поліція була вимушена змінити рух транспорту навколо Александерплатц, оскільки на площі зібралась величезна кількість протестувальників.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Відень: 50 тисяч проти расизму
У столиці Австрії уже у п'ятницю, за даними поліції, на вулиці вийшли 50 тисяч людей. Ця демонстрація стала однією з найбільших за минулі роки, на які припадають і масові протести австрійців у 2019 році під час скандалу навколо відео з Ібіци, котре розвалило тодішню правлячу коаліцію і спричинило позачергові парламентські вибори.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Софія: сотні противників расизму
Як і в багатьох інших європейських країнах, влада Болгарії не дала згоду на протести через карантинні обмеження. Попри це на вулиці Софії вийшли сотні людей. Вигукуючи останні слова Флойда "Я не можу дихати", вони висловлювали протест расизму у болгарському суспільстві.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Турін: протести на тлі епідемії COVID-19
Ця жінка з італійського Туріна причепила протестний слоган "Black lives matter in Italy too" ("Чорні життя мають значення так само в Італії") на захисну маску, яку населення країни досі повинно носити через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Акції протесту проти расизму, що пройшли, зокрема, в Мілані та Римі, можна сміливо назвати найбільшими публічними акціями від початку епідемії.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Лісабон: "Дійте зараз!"
"Act now" ("Дійте зараз") - написано на транспаранті протестувальників у столиці Португалії Лісабоні. Хоч акцію й не було погоджено з владою, поліція не чіпала її учасників. Поліцейське насильство щодо чорношкірих - не виняток і для Португалії. Коли внаслідок одного з таких інцидентів в січні 2019 року на вулиці спонтанно вийшли сотні людей, поліція застосувала проти них гумові кулі.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Мехіко: Флойд ті Лопес
У Мексиці суспільні настрої підігріває не лише історія померлого афроамериканця Джорджа Флойда в США, але й доля місцевого робітника Джованні Лопеса. У травні його затримали в штаті Халіско на заході країни, бо його обличчя не було закрите захисною маскою. Він загинув, згідно з повідомленнями, внаслідок поліцейського насильства. Відео його затримання лише посилює лють демонстрантів.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Сідней: расизм щодо аборигенів
Акція протесту в австралійському Сіднеї почалася з традиційної курильної церемонії. Свою солідарність щонайменше 20 тисяч учасників акції демонстрували не лише з Джорджем Флойдом, але й австралійськими аборигенами, які також ставали жертвами поліцейського насильства. Демонстранти вимагали, аби жоден із них не помирав більше під поліцейським арештом.
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Протести проти расизму на п'яти континентах
Преторія: кулак догори
Піднятий догори кулак став символом руху під хештегом #BlackLivesMatter. Та сам по собі цей символ не новий. Коли режим апартеїду в Південно-Африканській Республіці випустив з-під арешту активіста руху боротьби проти расизму Нельсона Манделу в лютому 1990 року, той підняв догори кулак, так само як ця мітингувальниця в столиці країни Преторії. Білі досі часто мають привілейоване становище в ПАР.
Автор: Давід Ель
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
"Я не можу дихати"
Масштабні протести проти жорстоких дій поліцейських щодо чорношкірих розпочалися у Міннеаполісі 26 травня та швидко поширилися на інші американські міста. Вони спалахнули після появи відео, як офіцер поліції під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда притискав коліном до асфальту його шию. Флойд неодноразово казав, що задихається. Поліцейський же тримав його, допоки Флойд не припинив дихати.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
"Ніжний велетень"
Флойд виріс у Х'юстоні (штат Техас) і перебрався до Міннеаполісу у 2014 році. Перед загибеллю 46-річний Флойд саме шукав роботу - як і мільйони інших американців, він став безробітним через спричинений коронавірусом локдаун, до цього він працював охоронцем у закусочній. Флойд був майже два метри заввишки, за що друзі називали його "ніжним велетнем".
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Від мирних акцій до насильства
30 травня протести переважно все ще мали мирний характер, однак з настанням ночі подекуди почало спалахувати насильство. У деяких містах запровадили комендантську годину. У Вашингтоні поряд з Білим домом почали чергувати нацгвардійці. В Індіанаполісі під час перестрілок загинула людина. Офіцери поліції були поранені у Філадельфії. В Нью-Йорку дві поліцейські машини в'їхали у натовп демонстрантів.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Розтрощені й пограбовані магазини
У Лос-Анджелесі протестувальники вигукували на адресу поліцейських гасло "Життя чорних є важливим", а ті застосовували проти натовпу кийки та гумові кулі. У деяких містах, включаючи Лос-Анджелес, Атланту, Нью-Йорк, Чикаго та Міннеаполіс, протести переросли у заворушення, під час яких люди громили офіси і магазини, грабуючи їх.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Трамп погрожує холоднокровно припинити насильство
Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати військових для придушення протестів і заявив, що його адміністрація холоднокровно "припинить насильство з боку натовпу". У заворушеннях він звинуватив групи крайніх лівих, але губернатор Міннесоти Тім Волз заявив про наявність свідчень того, що насильство розпалюють білі расисти.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Журналісти під прицілом
Багато працівників ЗМІ, які висвітлюють протести, й самі постраждали від дій правоохоронців. 29 травня кореспондент CNN Омар Хіменес зі знімальною групою були затримані поліцією під час зйомок у Міннеаполісі. Були затримані й інші репортери, а в декого з журналістів влучили випущені поліцейськими кулі. 31 травня у Міннеаполісі у бік кореспондента DW Штефана Зімонса поліція вистрелила двічі.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Відлуння в інших країнах
В інших країнах також відбулися масові акції на знак солідарності з обуреними діями поліції жителями США. Так, на вулиці у канадських містах Ванкувері і Торонто вийшли тисячі демонстрантів. У Берліні під американським посольством зібралися мігранти зі США та інші протестувальники. Аналогічна акція протесту відбулася й у Лондоні.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Фаєри перед Білим домом
У столиці США Вашингтоні теж розгорілися протести, після того, як з 31 травня в окрузі Вашингтон була запроваджена комендантська година з 11 вечора до 6 ранку. Близько тисячі демонстрантів зібралися у парку Лафаєт-сквер біля Білого дому, дехто з них запалював фаєри. За інформацією The New York Times, у цей час з міркувань безпеки Дональда Трампа перевели у бункер.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Комендантська година у великих містах США
Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі, Детройт, округ Вашингтон запровадили комендантську годину після того, як протести не припинялись шосту ніч поспіль. У штаті Аризона на заході країни комендантська година була поширена на весь штат після сутичок між демонстрантами і поліцією. До 15-ти штатів США відрядили близько п'ять тисяч військових Нацгвардії.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Трамп погрожує армією
Після поновлення протестів Дональд Трамп 1 червня пригрозив застосувати армію, якщо владі штатів не вдасться "захистити своїх жителів". Після цієї заяви силовики застосували сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати демонстрантів у парку Лафаєт-сквер під Білим домом. Після цього Трамп пройшовся від своєї резиденції до церкви у парку, де перед об'єктивами фотокамер підняв угору Біблію.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Мирні демонстрації
Утім, багато протестів проти жорстоких дій поліцейських у США таки проходили мирно. На Таймс-сквер у Манхеттені демонстранти лягли на землю, склавши руки за спиною - копіюючи позицію тіла Джорджа Флойда, коли його було вбито. Хоча частина демонстрантів у США й вдалися до насильства, кілька мерів міст США та губернаторів штатів підтримали акції протесту.
Автор: Мартін Кюблер