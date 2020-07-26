Стрілянина під час протестів у Вісконсині: двоє загиблих

Двоє людей були вбиті і ще одна особа поранена внаслідок стрілянини у ніч на середу, 27 серпня, у місті Кеноша в американському штаті Вісконсин, де третю добу тривали протести проти жорстокості поліції. Пораненого з вогнепальними пораненнями госпіталізували, загроз його життю немає, повідомляє інформагенція dpa.

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У місцевій поліції зазначили, що отримали повідомлення про постріли під час протестів і відреагували на них. Утім, правоохоорнці не повідомляють деталей про тих, хто почав стрілянину, та її жертв. Поліція пообіцяла ретельне розслідування обставин загибелі двох людей.

Тим часом видання New York Times повідомило про протистояння мітингарів та правоохоронців, яке розпочалося ввечері у вівторок, а за декілька годин переросло у насильницькі сутички.

Протистояння почалося в центрі міста біля будівлі суду. За даними видання, протестувальники кидали різні предмети у поліцейських. У відповідь ті почали стріляти гумовими кулями і застосували сльозогінний газ. Мітингувальники вийшли на вулиці попри комендантську годину, встановлену місцевим департаментом поліції.

Поранення Джейкоба Блейка при затриманні

Протести у Кеноші почалися після того, як 23 серпня місцеві поліцейські декілька разів вистрілили у спину афроамериканцю Джейкобу Блейку під час спроби його арешту. У поліції повідомили, що їхні співробітники прибули на виклик через побутовий інцидент. Утім, не повідомляється, хто саме зателефонував у поліцію, скільки було офіцерів поліції та що відбувалося перед стріляниною.

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Протестувальники у Нью-Йорку вимагають справедливості через розстріл поліцейськими Джейкоба Блейка

У мережі виклали відео стрілянини. На ньому видно, як 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк іде навколо машини, відкриває двері з боку сидіння водія та намагається сісти в автомобіль чи, можливо, щось з нього дістати. За ним слідом ідуть двоє білих поліцейських. Як тільки Блейк намагається сісти в машину, один з поліцейських схопив його за футболку і, тримаючи за неї, починає стріляти впритул у спину Блейк. У автомобілі перебували троє дітей Блейка, які стали свідками жорстокості. На відео чути сім пострілів поліцейських та крики свідків і їхні заклики не стріляти у чоловіка.

Попри постріли впритул, Джейкоб Блейк вижив, але отримав серйозні поранення. Постріли пошкодили спинний мозок, також лікарі видалили частину його товстої кишки та кишківника. "Це буде диво, якщо Джейкоб Блейк коли-небудь знову ходитиме", - сказав його адвокат.

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