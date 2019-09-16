 Стрілянина на кордоні Киргизстану і Таджикистану: є постраждалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Новини

Стрілянина на кордоні Киргизстану і Таджикистану: є постраждалі

Прикордонні служби Киргизстану і Таджикистану звинуватили одне одного в початку стрілянини на немаркованій ділянці кордону. Обидві сторони повідомили про постраждалих унаслідок інциденту.

Таджикиські прикордонники

Таджикиські прикордонники (фото з архіву)

Шестеро військовослужбовців Державної прикордонної служби (ДПС) Киргизстану були поранені внаслідок стрілянини на кордоні Киргизстану і Таджикистану в понеділок, 16 вересня. Ще один киргизький військовий загинув, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на джерело в ДПС. Співрозмовник "Інтерфаксу" звинуватив таджикську сторону у здійсненні обстрілу з гранатометів.

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У прикордонній службі Киргизстану повідомили, що стрілянина здійснялася в районі села Максат Баткенської області, й киргизькі прикордонники стверджують, що стріляли у відповідь. Пресслужба ДПС повідомила, що поранені киргизькі військові перебувають у лікарні. Їм надають медичну допомогу.

Водночас у пресслужбі мінстерства охорони здоров'я Киргизстану повідомили про вісьмох постраждалих унаслідок стрілянини. За цими даними, серед постраждалих нібито є дитина.

У міністерстві закордонних справ Киргизстану уточнили, що інцидент трапився на недемаркованій ділянці державного кордону. У зовнішньополітичному відомстві стверджують, що Таджикистан без узгодження з Киргизстаном почав будувати на цій ділянці військовий оглядовий пункт. Прем'єр-міністр Киргизстану Мухаммедкалий Абилгазієв розпорядився посилити захист кордонів після інциденту.

У свою чергу, в пресцентрі прикордонних військ Таджикистану заявили, що першими почали стріляти киргизькі прикордонники, поранивши при цьому кількох неозброєних жителів Таджикистану.

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