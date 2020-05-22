 Стрілянина на Житомирщині: серед загиблих - троє бійців Нацгвардії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Стрілянина на Житомирщині: серед загиблих - троє бійців Нацгвардії

У Національній гвардії України повідомили про загибель під час стрілянини на Житомирщині трьох військовослужбовців. Поліція на місці інциденту вилучила п'ять одиниць зброї, у тому числі і знаряддя вбивства.

На Житомирщині чоловік із мисливської зброї розстріляв сімох знайомих, троє з них - бійці Нацгвардії

На Житомирщині чоловік із мисливської зброї розстріляв сімох знайомих, троє з них - бійці Нацгвардії

Серед жертв стрілянини, яку вчинив у ніч на п'ятницю, 22 травня, на Житомирщині місцевий житель, - троє військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ). Про це йдеться у повідомленні пресслужби НГУ на сайті формування. 

Як зазначається у повідомленні, загиблі військовослужбовці служили у Нацгвардії за контрактом, один з них - у Бригаді швидкого реагування. "Військовослужбовці були у відпустці, яка була їм надана після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС", - зазначає пресслужба НГУ.

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Кривавий розстріл під впливом алкоголю

У повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції Житомирської області вказується, що на даний час встановлені особи загиблих. "Це - добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих - троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних днях після повернення із ООС (зони проведення Операції Об'єднаних сил. – Ред.)", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що усі восьмеро чоловіків приїхали до ставка на відпочинок у ніч із 20 на 21 травня. Вони були раніше знайомі з орендарем ставка, який вчинив убивство, і підтримували приятельські стосунки, кажуть у поліції.

Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: один із них - орендар, двоє - відпочивальники. Під час конфлікту підозрюваний убив двох чоловіків, із якими випивав, потім пішов до іншого будиночку, де перебували ще шестеро гостей. Там від його пострілів загинули п’ятеро осіб. Одному відпочивальнику вдалося втекти до села, звідки він і повідомив про подію поліцейським.

На місці інциденту поліцейські вилучили п'ять одиниць зброї. Правоохоронці встановили, що вона зареєстрована та належить учасникам події. Серед вилученої зброї - і  мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка.

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