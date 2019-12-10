Стрілянина в Чехії: шестеро загиблих, нападник утік

Невідомий у вівторок, 10 грудня, почав стрілянину в університетській клініці в чеському місті Остраві. Прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш повідомив про шістьох вбитих людей, передає агенція AFP.

"Усього було четверо загиблих і двоє поранених, які, на жаль, також померли", - сказав Бабіш. Він додав, що нападник вчинив стрілянину в залі очікування. Після нападу він утік, наразі його мотиви невідомі.

За словами свідків, нападник почав стріляти у людей у відділенні невідкладної допомоги. За даними співробітників клініки, жертви - пацієнти травматології. Стрілянина сталась близько сьомої години ранку за місцевим часом. Із клініки евакуювали усіх пацієнтів.

Чеське місто Острава знаходиться в 10 кілометрах від кордону з Польщею та у 50 кілометрах від кордону із Словаччиною.