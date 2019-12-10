Стрілянина в Чехії: шестеро загиблих, нападник утік

У чеському місті Остраві невідомий вчинив стрілянину, унаслідок чого загинули щонайменше шестеро осіб. Нападник утік, його мотиви невідомі.
Невідомий у вівторок, 10 грудня, почав стрілянину в університетській клініці в чеському місті Остраві. Прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш повідомив про шістьох вбитих людей, передає агенція AFP.
"Усього було четверо загиблих і двоє поранених, які, на жаль, також померли", - сказав Бабіш. Він додав, що нападник вчинив стрілянину в залі очікування. Після нападу він утік, наразі його мотиви невідомі.
За словами свідків, нападник почав стріляти у людей у відділенні невідкладної допомоги. За даними співробітників клініки, жертви - пацієнти травматології. Стрілянина сталась близько сьомої години ранку за місцевим часом. Із клініки евакуювали усіх пацієнтів.
Чеське місто Острава знаходиться в 10 кілометрах від кордону з Польщею та у 50 кілометрах від кордону із Словаччиною.
Під час візиту чеського прем'єра Андрея Бабіша в Україну Прага та Київ також домовилися про розширення військово-технічної співпраці. (19.11.2019)
Чеські жінки набагато частіше подають заяви на розлучення, ніж чеські чоловіки. Як свідчать соціологи, дві третини усіх заяв написано жінками, але це не значить, що саме вони спричинили розлучення. (27.04.2011)
Понад 200 тисяч людей зібралися у парку Летна у Празі з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Акція відбулася напередодні святкування 30-річчя Оксамитової революції. (16.11.2019)
Знову протест на знаковій площі Праги. Але цього разу йдеться не про зміну режиму, а про виступ проти бізнесмена на чолі уряду, вважає оглядач FAZ Петер Штурм. (18.11.2019)