 Стрілянина в Чехії: шестеро загиблих, нападник утік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Новини

Стрілянина в Чехії: шестеро загиблих, нападник утік

У чеському місті Остраві невідомий вчинив стрілянину, унаслідок чого загинули щонайменше шестеро осіб. Нападник утік, його мотиви невідомі.

Університетська клініка в Остраві, де було вбито шістьох людей

Університетська клініка в Остраві, де було вбито шістьох людей

Невідомий у вівторок, 10 грудня, почав стрілянину в університетській клініці в чеському місті Остраві. Прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш повідомив про шістьох вбитих людей, передає агенція AFP.

"Усього було четверо загиблих і двоє поранених, які, на жаль, також померли", - сказав Бабіш. Він додав, що нападник вчинив стрілянину в залі очікування. Після нападу він утік, наразі його мотиви невідомі.

За словами свідків, нападник почав стріляти у людей у відділенні невідкладної допомоги. За даними співробітників клініки, жертви - пацієнти травматології. Стрілянина сталась близько сьомої години ранку за місцевим часом. Із клініки евакуювали усіх пацієнтів.

Чеське місто Острава знаходиться в 10 кілометрах від кордону з Польщею та у 50 кілометрах від кордону із Словаччиною.

Нападник перебуває на волі

Нападник перебуває на волі

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