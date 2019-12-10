Стрілянина в Чехії: семеро загиблих включно з нападником

Невідомий нападник у вівторок, 10 грудня, вчинив стрілянину в університетській клініці в чеському місті Остраві. Прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш повідомив про шістьох убитих у лікарні, передає агенція AFP. "Усього було четверо загиблих і двоє поранених, які, на жаль, також померли", - сказав Бабіш.

42-річний нападник вчинив стрілянину в залі очікування лікарні. Спершу йому вдалося втекти, однак пізніше під час спроби затримання він наклав на себе руки, повідомили у чеській поліції.

За словами свідків, нападник почав стріляти у людей у відділенні невідкладної допомоги. За даними співробітників клініки, жертви - пацієнти травматології. Стрілянина сталась близько сьомої години ранку за місцевим часом. Із клініки евакуювали усіх пацієнтів.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, громадян України серед загиблих і постраждалих немає.

Чеське місто Острава знаходиться в 10 кілометрах від кордону з Польщею та у 50 кілометрах від кордону зі Словаччиною.