Стрілянина в Торонто: є жертви

Невідомий чоловік у неділю, 22 липня, почав стрілянину в житловому районі Торонто, через що загинула щонайменше одна молода жінка, повідомила поліція міста. Ще 13 людей були поранені. Нападник також загинув.

Ще одна молода дівчина перебуває в критичному стані, повідомив начальник поліції міста Марк Сондерс. За словами представника поліції Марка Пугаша, стан інших поранених поки невідомий, передає агенція AP. Він зазначив, що мотиви стрілянини невідомі і ще зарано говорити, чи це міг бути терористичний акт.

Чоловік відкрив стрілянину в так званому грецькому районі міста. За даними поліції, стрілок використовував пістолет. За даними видання Global News, очевидці чули близько 20 пострілів. Повідомляється, що стрілок відкрив вогонь по поліцейським. На місці події працювали медики, пожежники та поліція.