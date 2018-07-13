 Стрілянина в Торонто: поліція ідентифікувала нападника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

Стрілянина в Торонто: поліція ідентифікувала нападника

Родина Фейсала Х., який відкрив стрілянину у Торонто, повідомила, що у нього з дитинства були психічні проблеми. Поліція намагається встановити мотиви нападу.

На місці стрілянини в Торонто

На місці стрілянини в Торонто

Стрілянину в Торонто, в результаті якої загинули 18-річна дівчина та 10-річна дівчинка і постраждали 13 людей, влаштував 29-річний житель Канади Фейсал Х. Поліція повідомила про це у понеділок, 23 липня.

Поки що мотиви злочину невідомі. Начальник поліції міста Марк Сондерс повідомив, що правоохоронці не виключають жодного мотиву, передає агенція dpa. Нападник також загинув під час стрілянини.

"Нам страшенно не вистачає слів, але ми повинні говорити з тим, щоб висловити найглибші співчуття сім'ям, які зараз страждають через жахливі дії нашого сина", - йдеться в листі рідних нападника, який вони передали медіакомпанії CBC.

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Родина Фейсала повідомила, що у нього з дитинства були серйозні психічні проблеми, в тому числі психоз і депресія, з якими він не зміг впоратися, попри те, що вживав медикаменти і проходив терапію.

Фейсал Х. 22 липня відкрив стрілянину в Торонто. За даними поліції, він використовував пістолет. Нападник загинув від вогнепального поранення. Слідство з'ясовує, покінчив він з собою або загинув під час перестрілки з поліцією.

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