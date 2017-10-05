Стрілянина в Техасі: щонайменше 20 загиблих та десятки поранених

Внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо загинули щонайменше 20 людей. Поліція вважає, що злочин міг бути скоєний на ґрунті ненависті.
Щонайменше 20 людей загинули внаслідок стрілянини у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо в суботу, 3 серпня, повідомила місцева поліція. Ще 26 людей отримали поранення, серед них щонайменше двоє дітей. Після стрілянини поліція перекрила торговельний район. Багато людей відгукнулися на заклик здати кров для постраждалих.
Місто Ель-Пасо розташоване на кордоні з Мексикою. Президент цієї країни Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що серед загиблих - щонайменше троє мексиканців. За даними міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда, ще шестеро мексиканців були поранені, повідомляє агентство новин AP.
Підозрюваного білого чоловіка вдалося затримати без застосування зброї поблизу супермаркету Walmart, в якому були вбиті багато людей, повідомив шеф місцевої поліції Грег Аллен. Його ім'я правоохоронці не називають, але ЗМІ повідомили, що підозрюваний - 21-річний Патрік Крузіус з міста Аллен, що неподалік від Далласа. За попередньою інформацією, він діяв самотужки. Місто Аллен росташоване приблизно в 10 годинах їзди на автомобілі від Ель-Пасо.
Правоохоронці розслідують, чи був злочин скоєний на ґрунті ненависті. Поліція знайшла в інтернеті текст, який, ймовірно, був написаний підозрюваним. "Зараз у нас є маніфест цієї особи, який певним чином вказує, що це злочин на ґрунті ненависті", - повідомив шеф поліції Ель-Пасо.
У цьому тексті та в повідомленнях у соціальній мережі Twitter, які, ймовірно, написав підозрюваний, автор висловлює стурбованість тим, що наплив латиноамериканців може призвести до витіснення білих виборців та перемоги демократів у Техасі. Він також критикував республіканців за, як стверджував, тісні зв'язки з корпораціями та погіршення стану навколишнього середовища. Також автор підтримував політику президента США Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Він заперечував, що є прихильником переваги білої раси, втім вважає, що "змішування рас" руйнує націю і рекомендував розділити США на анклави за расами.
Губернатор штату Грег Ебботт назвав цей день "одним із найбільш смертоносних в історії Техасу". Президент Трамп засудив злочин. "Немає жодних причин чи пояснень, які коли-небудь виправдають вбивство невинних людей…", - написав він у соціальній мережі Twitter.
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