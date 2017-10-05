 Стрілянина в Техасі: щонайменше 20 загиблих та десятки поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Стрілянина в Техасі: щонайменше 20 загиблих та десятки поранених

Внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо загинули щонайменше 20 людей. Поліція вважає, що злочин міг бути скоєний на ґрунті ненависті.

Поліція на місці стрілянини

Поліція на місці стрілянини

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок стрілянини у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо в суботу, 3 серпня, повідомила місцева поліція. Ще 26 людей отримали поранення, серед них щонайменше двоє дітей. Після стрілянини поліція перекрила торговельний район. Багато людей відгукнулися на заклик здати кров для постраждалих.

Місто Ель-Пасо розташоване на кордоні з Мексикою. Президент цієї країни Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що серед загиблих - щонайменше троє мексиканців. За даними міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда, ще шестеро мексиканців були поранені, повідомляє агентство новин AP.

Після стрілянини у Ель-Пасо

Після стрілянини у Ель-Пасо

Підозрюваного білого чоловіка вдалося затримати без застосування зброї поблизу супермаркету Walmart, в якому були вбиті багато людей, повідомив шеф місцевої поліції Грег Аллен. Його ім'я правоохоронці не називають, але ЗМІ повідомили, що підозрюваний - 21-річний Патрік Крузіус з міста Аллен, що неподалік від Далласа. За попередньою інформацією, він діяв самотужки. Місто Аллен росташоване приблизно в 10 годинах їзди на автомобілі від Ель-Пасо.

Правоохоронці розслідують, чи був злочин скоєний на ґрунті ненависті. Поліція знайшла в інтернеті текст, який, ймовірно, був написаний підозрюваним. "Зараз у нас є маніфест цієї особи, який певним чином вказує, що це злочин на ґрунті ненависті", - повідомив шеф поліції Ель-Пасо. 

Працівники супермаркету Walmart, де було застрелено багато людей

Працівники супермаркету Walmart, де було застрелено багато людей

У цьому тексті та в повідомленнях у соціальній мережі Twitter, які, ймовірно, написав підозрюваний, автор висловлює стурбованість тим, що наплив латиноамериканців може призвести до витіснення білих виборців та перемоги демократів у Техасі. Він також критикував республіканців за, як стверджував, тісні зв'язки з корпораціями та погіршення стану навколишнього середовища. Також автор підтримував політику президента США Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Він заперечував, що є прихильником переваги білої раси, втім вважає, що "змішування рас" руйнує націю і рекомендував розділити США на анклави за расами.

Правоохоронці на місці події

Правоохоронці на місці події

Губернатор штату Грег Ебботт назвав цей день "одним із найбільш смертоносних в історії Техасу". Президент Трамп засудив злочин. "Немає жодних причин чи пояснень, які коли-небудь виправдають вбивство невинних людей…", - написав він у соціальній мережі Twitter.

Дивитись відео 01:10

Чому в США так легко купити зброю? (05.10.2017)

DW.COM

Стрілянина на фестивалі їжі у Каліфорнії: є загиблі

Внаслідок стрілянини, котру у місті Гілрой у США вчинив невідомий зловмисник, загинули троє і постраждали 12 осіб. (29.07.2019)  

Стрілянина в редакції газети у США: є вбиті та поранені

Невідомий відкрив вогонь у редакції американського видання Capital Gazette у штаті Меріленд, внаслідок чого загинуло кілька осіб. (28.06.2018)  

У Техасі сталася стрілянина, є жертви

У техаському місті Ель-Пасо у супермаркеті сталася стрілянина, є загиблі і поранені. Поліція затримала одного підозрюваного. (03.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чому в США так легко купити зброю? (05.10.2017)  

Також за темою

USA, Texas: Schüsse in El Paso

У Техасі сталася стрілянина, є жертви 03.08.2019

У техаському місті Ель-Пасо у супермаркеті сталася стрілянина, є загиблі і поранені. Поліція затримала одного підозрюваного.

USA New Jersey - Schüsse bei Kunstevent Art all Night in Trenton

Стрілянина під час мистецького заходу в Нью-Джерсі: 20 поранених 17.06.2018

На цілодобовому мистецькому фестивалі у Нью-Джерсі двоє озброєних чоловіків відкрили стрілянину, внаслідок якої 20 осіб дістали поранення. Одного з нападників вбили.

USA Charlottesville Virginia auto fährt in Menschenmenge bei Demonstration von Rechtsextremisten in USA

Коментар: Насильство в Шарлотсвіллі як відображення США Дональда Трампа 14.08.2017

Яка там велика Америка! Шарлотсвілл показав: єдине, що Дональд Трамп зробив у США великим, - це ненависть. Марш американських ультраправих - виклик демократії у країні, вважає Джефферсон Чейз.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

На низькому старті. Чому у ОП пишуть заяви на звільнення

Наперед написані заяви про звільнення - стара практика, яку полюбляли і попередники Зеленського, каже Роман Куйбіда.  

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  