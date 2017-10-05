Стрілянина в Техасі: щонайменше 20 загиблих та десятки поранених

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок стрілянини у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо в суботу, 3 серпня, повідомила місцева поліція. Ще 26 людей отримали поранення, серед них щонайменше двоє дітей. Після стрілянини поліція перекрила торговельний район. Багато людей відгукнулися на заклик здати кров для постраждалих.

Місто Ель-Пасо розташоване на кордоні з Мексикою. Президент цієї країни Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що серед загиблих - щонайменше троє мексиканців. За даними міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда, ще шестеро мексиканців були поранені, повідомляє агентство новин AP.

Після стрілянини у Ель-Пасо

Підозрюваного білого чоловіка вдалося затримати без застосування зброї поблизу супермаркету Walmart, в якому були вбиті багато людей, повідомив шеф місцевої поліції Грег Аллен. Його ім'я правоохоронці не називають, але ЗМІ повідомили, що підозрюваний - 21-річний Патрік Крузіус з міста Аллен, що неподалік від Далласа. За попередньою інформацією, він діяв самотужки. Місто Аллен росташоване приблизно в 10 годинах їзди на автомобілі від Ель-Пасо.

Правоохоронці розслідують, чи був злочин скоєний на ґрунті ненависті. Поліція знайшла в інтернеті текст, який, ймовірно, був написаний підозрюваним. "Зараз у нас є маніфест цієї особи, який певним чином вказує, що це злочин на ґрунті ненависті", - повідомив шеф поліції Ель-Пасо.

Працівники супермаркету Walmart, де було застрелено багато людей

У цьому тексті та в повідомленнях у соціальній мережі Twitter, які, ймовірно, написав підозрюваний, автор висловлює стурбованість тим, що наплив латиноамериканців може призвести до витіснення білих виборців та перемоги демократів у Техасі. Він також критикував республіканців за, як стверджував, тісні зв'язки з корпораціями та погіршення стану навколишнього середовища. Також автор підтримував політику президента США Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Він заперечував, що є прихильником переваги білої раси, втім вважає, що "змішування рас" руйнує націю і рекомендував розділити США на анклави за расами.

Правоохоронці на місці події

Губернатор штату Грег Ебботт назвав цей день "одним із найбільш смертоносних в історії Техасу". Президент Трамп засудив злочин. "Немає жодних причин чи пояснень, які коли-небудь виправдають вбивство невинних людей…", - написав він у соціальній мережі Twitter.