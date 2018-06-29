 Стрілянина в редакції газети у США: є вбиті та поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Стрілянина в редакції газети у США: є вбиті та поранені

Невідомий відкрив вогонь у редакції американського видання Capital Gazette у штаті Меріленд, внаслідок чого загинуло кілька осіб.

Біля редакції газети Capital Gazette, де сталась стрілянина

Біля редакції газети Capital Gazette, де сталась стрілянина

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Внаслідок стрілянини в одній із шкіл в штаті Техас у США загинули щонайменше десять людей. Поблизу школи було знайдено вибухівку. (18.05.2018)

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У американському місті Аннаполіс (штат Меріленд) у редакції місцевої газети Capital Gazette у четвер, 28 червня, сталась стрілянина. Вогонь у редакції видання відкрив невідомий, внаслідок інциденту загинуло кілька осіб, ще кілька осіб було поранено, повідомляють західні інформагенції та місцеві медіа, а також журналісти самого видання Capital Gazette. 

Точна кількість загиблих і постраждалих наразі невідома. Невідомими є також мотиви нападника. Телеканал Fox News з посиланням на місцеву поліцію повідомив, що нападник був затриманий.

Поліція біля місця подій у Аннаполісі

Поліція біля місця подій у Аннаполісі

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