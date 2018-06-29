Стрілянина в редакції газети у США: є вбиті та поранені

У американському місті Аннаполіс (штат Меріленд) у редакції місцевої газети Capital Gazette у четвер, 28 червня, сталась стрілянина. Вогонь у редакції видання відкрив невідомий, внаслідок інциденту загинуло кілька осіб, ще кілька осіб було поранено, повідомляють західні інформагенції та місцеві медіа, а також журналісти самого видання Capital Gazette.

Точна кількість загиблих і постраждалих наразі невідома. Невідомими є також мотиви нападника. Телеканал Fox News з посиланням на місцеву поліцію повідомив, що нападник був затриманий.