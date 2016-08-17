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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стрілянина в Мюнхені".
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Вдома у 18-річного стрільця, який вбив дев'ятеро людей в Мюнхені, знайшли книгу "Чому діти вбивають: що в голові шкільних стрільців". DW поспілкувалась з автором книги, американським психологом Пітером Лангманом.