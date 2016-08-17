Стрілянина в Мюнхені

"Мюнхенський стрілок" заплатив за зброю для нападу понад чотири тисячі євро

Слідчі допитали затриманого торговця зброєю та знайшли в нього ще інше озброєння. Правоохоронці також встановили, за яку суму "мюнхенський стрілок" придбав пістолет та набої для скоєння злочину.