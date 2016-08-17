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Стрілянина в Мюнхені

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стрілянина в Мюнхені".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мюнхенський стрілок заплатив за зброю для нападу понад чотири тисячі євро

"Мюнхенський стрілок" заплатив за зброю для нападу понад чотири тисячі євро 17.08.2016

Слідчі допитали затриманого торговця зброєю та знайшли в нього ще інше озброєння. Правоохоронці також встановили, за яку суму "мюнхенський стрілок" придбав пістолет та набої для скоєння злочину.
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Мюнхенський стрілець надихався Гітлером і Брейвіком

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Мюнхенський стрілець надихався Гітлером і Брейвіком 27.07.2016

Убивця дев'ятьох осіб, який здійснив напад у Мюнхені, ненавидів арабів і турків і мав праворадикальні погляди, повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Американський експерт: Мюнхенський стрілець міг наслідувати інших масових убивць

Американський експерт: Мюнхенський стрілець міг наслідувати інших масових убивць 27.07.2016

Вдома у 18-річного стрільця, який вбив дев'ятеро людей в Мюнхені, знайшли книгу "Чому діти вбивають: що в голові шкільних стрільців". DW поспілкувалась з автором книги, американським психологом Пітером Лангманом.
Поліція проводить розслідування проти одного зі знайомих мюнхенського стрілка

Поліція проводить розслідування проти одного зі знайомих "мюнхенського стрілка" 25.07.2016

Знайомого "мюнхенського стрілка" затримали напередодні. У поліції вважають, що він міг знати про наміри приятеля влаштувати стрілянину, але не поінформував про це правоохоронців.
Соратники Меркель виступають за посилення законів щодо володіння зброєю

Соратники Меркель виступають за посилення законів щодо володіння зброєю 24.07.2016

З лав партій правлячої коаліції в Бундестазі дедалі голосніше лунають заклики до можливого посилення законів щодо володіння зброєю у Німеччині та ЄС, а також створення європейського реєстру зброї.
Слідчі: Мюнхенський стрілець планував атаку впродовж року

Слідчі: Мюнхенський стрілець планував атаку впродовж року 24.07.2016

18-річний нападник-самогубця, який вбив дев'ятьох людей у Мюнхені, почав цікавитися організацією подібної стрілянини ще влітку 2015 року та перебував останнім часом на лікуванні у психіатра.
Стрілянина в Мюнхені: число потерпілих зросло

Стрілянина в Мюнхені: число потерпілих зросло 24.07.2016

Серед 35 потерпілих є люди, що отримали травми внаслідок паніки в інших районах Мюнхена.
Дослідник суїцидів: Депресія не могла бути мотивом мюнхенського нападника

Дослідник суїцидів: Депресія не могла бути мотивом мюнхенського нападника 23.07.2016

Дослідник суїцидів з німецького університету міста Гамбурга Ґеорґ Фідлер, з яким поговорила DW, вважає, що не можна пояснювати мотивацію мюнхенського стрільця виключно депресією чи душевним сум'яттям.
Мюнхенський нападник застрелився на очах у поліції

Мюнхенський нападник застрелився на очах у поліції 23.07.2016

Слідство вивчає діяльність мюнхенського нападника в інтернеті та не виключає можливість створення ним "пастки" у Facebook.
Неоднозначна роль соцмереж під час стрілянини в Мюнхені

Неоднозначна роль соцмереж під час стрілянини в Мюнхені 23.07.2016

Інформація у соцмережах надходить швидше, ніж деінде, проте не завжди приносить користь. Переконатися в цьому довелося під час стрілянини в Мюнхені.
Мюнхен після стрілянини: жалоба і пошук відповідей на запитання (відео)

Мюнхен після стрілянини: жалоба і пошук відповідей на запитання (відео) 23.07.2016

На зміну страху після стрілянини в Мюнхені 22 липня приходить жалоба за загиблими. Мюнхенці намагаються опрацювати пережите. Тим часом поліція продовжує з'ясовувати мотиви злочину.
У парламенті Баварії пройде жалобна церемонія за жертвами Мюнхена

У парламенті Баварії пройде жалобна церемонія за жертвами Мюнхена 23.07.2016

З поваги до жертв стрілянини в Мюнхені прем'єр-міністр Баварії Горст Зеегофер проведе хвилину мовчання разом із іншими міністрами землі. 31 липня жалобна церемонія пройде також у парламенті землі.

Мюнхен після стрілянини (23.07.2016) 23.07.2016

На зміну страху після стрілянини в Мюнхені 22 липня приходить жалоба за загиблими. Мюнхенці намагаються опрацювати пережите. Тим часом поліція продовжує розслідувати мотиви злочину.
Коментар: Згуртувати країну

Коментар: Згуртувати країну 23.07.2016

Убивства в Мюнхені вразили Німеччину. Коли смерть може бути зовсім поряд, зростає занепокоєння. Зростає також виклик для політичної еліти згуртувати країну, вважає Крістоф Штрак.
Поліція: Жодних політичних чи ісламістських мотивів стрілянини в Мюнхені

Поліція: Жодних політичних чи ісламістських мотивів стрілянини в Мюнхені 23.07.2016

За словами очільника поліції Мюнхена Губертуса Андре, ніщо не вказує на причетність до злочину будь-кого, окрім нападника. Останній, вочевидь, страждав на психічні розлади.
Стрілянина в Мюнхені: як це було

Стрілянина в Мюнхені: як це було 23.07.2016

Десятеро загиблих, кілька десятків поранених. Мюнхен приходить до тями і підраховує жертв стрілянини, яку ввечері 22 липня зчинив у торговельному центрі 18-річний чоловік. Про перебіг шокуючої ночі - у фотогалереї DW.
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